El pasado fin de semana en la previa del triunfo de Colo Colo a Huachipato se vivió un homenaje en el Estadio Monumental. Los albos le brindaron una jornada especial al exfutbolista Sebastián Cejas, quien llegó hasta el recinto deportivo a presenciar el partido y tener la oportunidad de conversar con Gustavo Quinteros.

No obstante, durante este lunes el exarquero del Cacique acudió al programa ESPN F90 en la cual fue consultado respecto a su salida de la institución colocolina, en la cual se la tomó con humor y apuntó a que producto de ser un cabrón en este momento tomó la mala decisión de no renovar su contrato por diferentes motivos.

“Me fui porque soy un cabrón (ríe). Si, me arrepiento, me arrepiento. Mi señora me lo reprocha todos los días. A ver, estaba pasando una etapa de mi vida muy buena y tuve diferencias en ese momento con el presidente por cuestiones, por ahí de formas. Nosotros teníamos que acordar a mitad de año la renovación porque eso fue pactado”.

En esta misma línea, señaló que “No sentí por ahí que me hayan tratado como me merecía y después cuando llegó fin de año que salimos campeones en diciembre, al otro día tuvimos la fiesta de despedida me acuerdo que, cruzando a Mercedes yo devolviéndome a Argentina, me invita Ruiz Tagle a almorzar en su casa y como un cabrón en vez de decirle que me voy a Argentina, paso las fiestas y hablamos. Lo mandé a hablar con mi representante y ahí la cagué (ríe). Ya no hubo vuelta atrás”.

Sebastián Cejas defendió el arco de Colo Colo.

Pero no fue todo, debido a que además le consultaron sobre si le habría gustado seguir defiendo la portería de Colo Colo en la cual apuntó que “Si claro. En realidad, cuando pasaron seis meses, mi idea era de quedarme tres o cuatro años más y retirarme en el club. Esa era mi idea. Mi señora quería vivir en Santiago junto a la familia porque estábamos bien”.

Además, agregó que “Pero bueno, viste que cuando es enguiño y uno no piensa que yo estaba en lugar de privilegio y me creí más de lo que tenía que creerme y mete la pata. Por ahí se hubiese sido un poquito más políticamente correcto hubiese estado muchos años. Son decisiones de la vida y el cariño no se va a perder nunca, lo que se hizo no se va a perder nunca y acá el único culpable fui yo”.

Sebastián Cejas defendió la camiseta de Colo Colo entre el 2006 y 2007, en la cual consiguió ganar dos trofeos del Campeonato Nacional como fueron el Clausura 2006 y el Apertura 2007.