Luego de una muy exitosa carrera en Europa, Arturo Vidal ya comienza a pensar en la vuelta y pese a que ha reconocido muchas veces su fanatismo por Colo Colo, al parecer el King tiene otros planes en mente antes de volver a ponerse la camiseta alba.

En conversación con TNT el King habló de muchos temas, uno de ellos, su futuro inmediato, donde volvió a dejar en claro que quiere jugar en uno de los grandes de Sudamérica.

“Mi sueño es jugar en el Flamengo, eso no lo puedo negar. Cuando se dé seguramente voy a ir a Flamengo, ojalá sea pronto", aseguró.

Agregando que "si el DT o los dirigentes me quieren y hay un acercamiento, yo voy a hacer todo lo posible para ir. Mis objetivos están muy claros, ganar todo con Flamengo, pelear la Libertadores. Si voy ahí será para seguir peleando y siendo un jugador importante”.

Vidal también tuvo tiempo para referirse al cambio de color en su famosa cresta, la que ahora tiene un color completalmente blanco.

“Es para cambiar un poco, para ver si el entrenador me veía un poco más con este corte de pelo. En los entrenamientos y en los partidos no me estaba viendo mucho, así que me lo quise cambiar”, cerró.