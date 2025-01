En Colo Colo se ha armado una tremenda polémica en los últimos días y el gran protagonista ha sido el defensor uruguayo, Maximiliano Falcón, quien debido a diferencias con la dirigencia, no se ha presentado en el trabajo de pretemporada del club, algo que tiene con mucha inquietud a la institución.

Sobre este importante tema, el presidente del Sindicado de Futbolistas Profesionales de Chile, Gamadiel García conversó con el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro, en la que tomó una firme postura a este caso, dándole un feroz coscacho al defensor.

“Es una medida que está reglamentada dentro de su contrato, es un activo de Colo Colo y es por eso que Colo Colo no lo va a despedir por ausentarse del trabajo. Ahora, no es bueno para la actividad que sucedan este tipo de cosas“, partió indicando García.

Detallando más a lo que es este escenario, el mandamás del SIFUP remarca en que el jugador en caso de querer partir o buscar mejorías en su salario, debería aplicar un conducto distinto al que está desarrollando con este método de presión.

Falcón en el ojo del huracán | Foto: Photosport

“Si el jugador cree que tiene una mejor oferta o una mejor condición laboral para la siguiente temporada, son las instituciones las que se deben contactar entre ellas. No podemos, como futbolistas, generar medidas de presión cuando hay contrato vigente y Colo Colo ha pagado lo que corresponde“, explicó.

Finalmente, García es muy claro en indicar que ellos por parte del Sindicato de Futbolistas abogan por el bienestar de cada uno de los profesionales ante situaciones injustas, pero que esta situación es drásticamente distinta, en la que el jugador uruguayo es quien está incumpliendo con el club.

“Nosotros, los defensores de los futbolistas, nos enojamos cuando los clubes no cumplen, así que no me puedo poner contento cuando un jugador a quien le pagan y cumplen lo acordado, no cumple con su actividad“, puso como punto final.