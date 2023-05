El vibrante compromiso entre Colo Colo y Boca Juniors de esta noche se toma las miradas y, en esa línea, un ex jugador de River Plate y Palestino le entregó la receta al Cacique sobre cómo derrotar al cuadro trasandino.

Llegó el día decisivo para Colo Colo y esta noche enfrentará al gigante Boca Juniors en lo que promete ser un partido de alto vuelo en el Estadio Monumental, el cual sólo contará con la presencia de 24 mil espectadores.

De igual manera, el Cacique sabe que enfrentará a una potencia del continente y un eterno candidato a quedarse con la Copa Libertadores, por lo que el desafío es mayúsculo y más si se considera que, pese a que enfrentan a River Plate el domingo, el cuadro trasandino viajó a Chile con sus máximas figuras.

El colombiano Sebastián Villa asoma como la carta en ataque de Almirón más desequilibrante y que amenaza a la zaga alba, punto en el que coincide el ex jugador de River Plate y Palestino, Cristian Fabbiani.

Para Fabbiani, Villa es la gran carta de ataque de Boca. | Foto: Photosport

“Yo creo que mañana Boca le va jugar con un poco de tenencia, de contragolpe. Si anulan a Villa, el partido va estar resuelto, porque si le dejan espacios en el 1 versus 1 te lastima”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

“Colo Colo, si hace sentir la localía, no va tener problemas. Hay una realidad y esa es que Boca tiene técnico nuevo, con muchas ganas que a mí me encanta. Antes de ser técnico hablaba mucho con él, me rodeé de mucha información y sabemos que Boca intenta jugar porque está hace poco, pero le gusta la intensidad”, complementó.

En el cierre, tuvo palabras para el cuestionado Ramiro González: “El técnico lo tiene todos los días, entonces si el DT lo pone por algo será, no creo que Gustavo lo utilice para perder. Hay que tener paciencia, le puede dar mucho a Colo Colo y mañana (hoy) tiene la gran oportunidad porque va ser un partido abierto”.

Albos y argentinos se enfrentarán en el Estadio Monumental este miércoles 3 de mayo a las 20:00 PM de Chile continental por la tercera fecha del grupo F de Copa Libertadores de América.