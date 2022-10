Colo Colo vive un gran presente dentro del Campeonato Nacional, en donde los dirigidos por Gustavo Quinteros están a solo un paso de poder conseguir su gran ansiado objetivo pactado en inicio de temporada, el cual era poder conseguir levantar el título en el torneo chileno, el cual podrían obtener este fin de semana si derrotan a Curicó Unido en el Estadio Monumental.

Pero no todas son buenas para el ‘Cacique’, ya que en las últimas semanas la directiva de Colo Colo recibió una noticia no muy agradable la cual tiene como principal protagonista a un ex jugador del equipo, el argentino Nicolás Blandi y su hoy equipo, San Lorenzo de Almagro de Argentina.

El caso va en que Colo Colo deberá cancelarle al equipo argentino US$ 400 mil por parte del contrato de trasferencia del jugador Nicolás Blandi en su traspaso, tras la determinación del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La historia de la discordia

Según información de ‘El Deportivo’, todo esto comenzó el 21 de agosto del 2020, en donde el conjunto de Boedo demando a Blanco y Negro ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA por un incumplimiento de contrato que se generó dentro de la trasferencia de Nicolás Blandi a Colo Colo.

Colo Colo deberá cancelar una importante cifra a San Lorenzo por Blandi | Foto: Agencia Uno

Dentro de lo mismo, el 15 de marzo del 2021, la Cámara de la FIFA dio su dictamen ante esta situación y le dio luz verde a la petición del conjunto de San Lorenzo, por lo que señalaron que Colo Colo debía pagarle US$ 393.403,53 al club argentino.

Ante esta situación, el ‘Cacique’ no se quedó con los brazos cruzados y acudió al TAS el 13 de mayo del 2021, buscando poder revertir la compleja situación en la que quedó por el caso del atacante argentino, algo que no pudieron conseguir ya que dicho Tribunal le dio la razón a San Lorenzo.

El medio citado tuvo acceso exclusivo a lo que fue el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y señaló el escrito que tiene fecha del 23 de agosto del 2022.

“El Tribunal Arbitral del Deporte resuelve rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Club Social y Deportivo Colo Colo contra la decisión del juez único del Estatuto del Jugador de la FIFA de 22 de abril de 2021″, explica en su primer párrafo.

ver también Pavez pide unificar criterios tras polémica de Suazo con Dituro

“Confirmar en todos sus extremos la decisión del juez único del Estatuto del Jugador de la FIFA de 22 de abril de 2021; los costes del arbitraje, que serán comunicados por la Secretaría del TAS próximamente, deberán ser soportados por el Club Social y Deportivo Colo Colo. El Club Social y Deportivo Colo Colo deberá pagar al Club Atlético San Lorenzo de Almagro la suma de 4.000 francos suizos por los costes legales y de otra naturaleza incurridos en el presente arbitraje”, cerraron.

Colo Colo no pudo sobreponerse ante esta millonaria demanda del conjunto argentino, por lo que ahora solo deberá cancelar la cifra estipulada por el TAS, en donde de no ser así, el conjunto ‘Albo’ podría verse en problemas pensando en poder confeccionar sus plantillas para las próximas temporadas.