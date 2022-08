El periodista no puede comprender la posible salida del delantero de Colo Colo a fin de año y que no traería réditos económicos al Cacique. El formado en el Cacique partiría a Athletico Paranaense.

Solabarrieta pega el grito en el cielo tras partida de Luciano Arriagada a Athletico Paranaense: "¿Qué no está viendo Colo Colo? Es increíble"

Colo Colo no tuvo una buena noticia durante este viernes y se trata de Luciano Arriagada. El delantero albo no ha sumado mucho minutos en el elenco albo y teniendo un contrato vigente hasta fin de año.

Sin embargo, Gustavo Quinteros no lo ha tenido en cuenta y por aquello que el joven atacante tomó una decisión y que pudo tomar por sorpresa al club colocolino. Según la información que surgió en esta jornada, Arriagada no llegó a acuerdo para renovar con el Cacique y partiría a Athletico Paranaense a fin de año.

Ante esta situación, Fernando Solabarrieta apuntó sus dardos en ESPN F90 Chile a la mala gestión que realizó Colo Colo con su joven promesa y que finalmente no le dejaría ningún rédito económico debido a esto.

"Me resultó incomprensible que este chico, que es un súper proyecto, jugara 260 minutos en Colo Colo nada más y lo más extraño es que Santos jugó 15 partidos y este chico jugó 27 minutos este año. No hay ninguna relación", dijo el periodista.

"Luciano Arriagada, representado por su padre entiendo, no habido siendo tratado futbolísticamente al menos de la forma que habrían querido, igual quiso renovar por Colo Colo. El chico había llegado a los nueve años, quería consolidar etapas de desarrollo, todavía no salir y Colo Colo ofrece tres años de contrato por el mismo sueldo de juvenil que hoy tiene. Entiendo que por un monto a firmar por tres años, que realmente si es el momento que me dieron, es risible", agregó.

El delantero partiría a Brasil a fin de año | Foto: Agencia UNO

Con aquello, es que le comunicador se fue en picada contra el conjunto de Macul y le parece incomprensible que no hayan hecho nada por retener al atacante de 20 años.

"Arriagada ya tenía una oferta de Athletico Paranaense, se los dijo y decidió ante esta oferta de Colo Colo avanzar con Paranaense y lo firmaron ya. Semifinalista de Copa Libertadores y actual campeón de Copa Sudamericana, de ese nivel de club estamos hablando. Entonces me llama la atención cómo Paranaense ve algo y lo ficha de inmediato, la Selección Chilena lo llama ¿Qué es lo que no está viendo Colo Colo? Es increíble", manifestó el comentarista.

"Finalmente lo que sucede en los últimos días es que se acuerdan todos los detalles con Arriagada y Paranaense, Colo Colo no estaba negociando y Paranaense dice 'lo quiero ahora'. Le dicen que no porque tiene contrato hasta final de año, por tanto tienen que negociar entre clubes", añadió.

Por último, sostuvo que en Pedrero podrían haber realizado algo distinto y así obtener algún beneficio con el joven atacante y entregó un dato que terminó por sellar la no negociación entre clubes.

"La información que tengo es que el email fue enviado el día sábado por Paranaense y no sé por qué extraña razón no lo vieron y lo hicieron recién el martes y no hubo negociación. ¿En qué podría haber cambiado? Que Colo Colo podría haber dicho 'bueno, llévenlo, pero aún es producto nuestro' y le dieran lo que hubiesen querido pedir", sostuvo Solabarrieta.

"Entonces se cerraba la ventana de pases Brasil, cuando lo ven no había mucho que hacer. Ahora se va y a Colo Colo le quedará por este proyecto de jugador cero peso", cerró.