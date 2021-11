El ex futbolista calificó a algunos jugadores del Cacique luego del empate contra los curicanos.

Colo Colo tuvo un amargo empate frente a Curicó Unido el pasado domingo en el Estadio La Granja y dejó escapar la chance de volver a ser líder exclusivo del Campeonato Nacional. Ahora, los albos comparten la punta del torneo con Universidad Católica.

Como es de costumbre, en el programa Todos Somos Técnico de TNT Sports, Marcelo Vega calificó a algunos jugadores del Cacique. Entre ellos están Jeyson Rojas, Leonardo Gil y Christian Santos. A los tres los evaluó con nota roja tras su desempeño el encuentro.

Por el joven defensa, dijo lo siguiente. "No es por el juego, es solamente un llamado de atención donde agarra al jugador. Se le podría haber escapado un punto la Católica y a lo mejor el campeonato. De suerte para Colo Colo no lo cobraron, ese era penal clarísimo. Solamente por eso, un 3,5", dijo el ex jugador.

En el caso del 'Colo', el ex jugador de La Roja cree que el argentino-chileno puede rendir mucho más e incluso ser un futbolista de selección. "Es un jugador de selección, al menos para mí. Por eso se le exige más. La nota un 2,5", agregó.

Por último, se refirió al delantero venezolano, quien para él aún no está al nivel que se espera en el cuadro 'popular'. "Para mí no debería haber entrado jugando, debió entrar Parraguez. A Parraguez lo critiqué tanto, pero generaba mucho más que él. Se creaba ocasiones, se le iban goles. Santos no está en el nivel de Colo Colo, en este momento. La nota es un 2,0", cerró.