El fallo más esperado por los hinchas de Universidad de Chile y Colo Colo llegó a su fin. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina zanjó la disputa jurídica que existía entre el Romántico Viajero y el Cacique con un veredicto dividido por 4 a 2 a favor de los albos.

Finalmente, se descartó el desacato del entrenador Jorge Almirón, pese a que se encontraba suspendido, en plena victoria ante Huachipato y la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024 se mantiene igual.

Ahora, todo se definirá en cancha este fin de semana, cuando el domingo el cuadro albo deba visitar a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla y la U reciba a Everton de Viña del Mar en el Estadio Nacional.

Horacio Rivas alza la voz por el fallo a favor de Colo Colo

En diálogo con el medio partidario La Magia Azul, Horacio “Carepato” Rivas, histórico del elenco universitario, sacó la voz por la comentada decisión del Tribunal.

“Triste pero no porque no le hayan quitado los puntos a Colo Colo sino que triste por la oportunidad que se perdió de marcar precedente dentro de lo que hay en el fútbol”, señaló el exjugador azul.

“Aquí no hay discusión, todos sabemos perfectamente lo que se estaba diciendo era lo que se vivió y evidenciamos todos. No creo que se estaban pidiendo hamburguesas y bebidas para ver el partido”, complementó.

La imagen de la polémica acción de Jorge Almirón ante Huachipato | FOTO: Captura

Por último, Rivas mandó un claro y potente mensaje al archirrival. “En la U no lloramos, no lloramos. Si nosotros tenemos la posibilidad de ser campeones vamos a celebrar como corresponde y no se lo vamos a enrostrar a nadie, pero si no somos campeones vamos a ser más azules. Me siento feliz y orgulloso hincha de la U”, cerró.

La tabla del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo es el exclusivo líder del torneo con 66 puntos, dos más que Universidad de Chile que sueña con un tropiezo de los albos para poder gritar campeón tras más de siete años de sequía.