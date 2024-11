La potente recomendación de un ex crack de La Roja a Marcelo Díaz tras su 'palo' a Colo Colo: "No hay que..."

Luego que el Tribunal de Disciplina desestimara la denuncia de Universidad de Chile contra Colo Colo, todos los ojos se fueron hacia el Centro Deportivo Azul (CDA), donde el mediocampista Marcelo Díaz fue el encargado del plantel azul de hablar con la prensa.

En el complejo ubicado en la comuna de La Cisterna, el campeón de la Copa Sudamericana con el Romántico Viajero no titubeó a la hora de abordar el comentado fallo del Tribunal.

Además, “Carepato” se mandó una frase que muchos hinchas lo tomaron como una sutil repasada a los futbolistas del Cacique.

Rodrigo Gómez y su advertencia a Marcelo Díaz

En el programa Metrópolis Central de Radio La Clave, el ex seleccionado chileno, Rodrigo Gómez, aprovechó la ocasión para aconsejar al Bicampeón de América por estos dichos.

“No tiene mucho que profundizar porque los jugadores no tienen parte ni mucho que hacer, pero que no se haga el desentendido porque me imagino que en la mañana cuando se levantó o en la noche cuando se acostó ya sabía el fallo”, apuntó el ex Universidad Católica.

Díaz y el plantel azul se enfocan en el duelo ante Everton | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

“En un equipo de fútbol donde hay gente joven entre 18 y 38 años no me atrevo a poner las manos al fuego por nadie porque uno nunca sabe que puede pasar”, le recalcó el ex jugador de La Roja a Díaz.

“Yo me acuerdo cuando a Marcelo Díaz lo pararon y le hicieron el abordazo, mucha gente dijo: ¿Cómo va a estar en la calle a las tres de la mañana? ¿Es muy tarde? Sí, pero no estaba curado. Sin embargo, yo le recomendaría a Marcelo Díaz que no hay que escupir al cielo”, sentenció Gómez.

La tabla del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo es el exclusivo líder del torneo con 66 puntos, dos más que Universidad de Chile que sueña con un tropiezo de los albos para poder gritar campeón tras más de siete años de sequía.