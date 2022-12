Óscar Opazo ya está camino a Argentina para firmar su contrato con Racing Club de Avellaneda por las próximas dos temporadas y vivir su primera experiencia en el extranjero.

No obstante, antes de tomar el vuelo hacia el país vecino, el ya ex lateral derecho de Colo Colo le tiró un palito a la dirigencia alba luego de no renovar su contrato para el año 2023. “Tenía un acuerdo de palabra con Colo Colo, pero nunca llegó el contrato. Lo único concreto que tuve fue lo de Racing Club”, manifestó el 'Torta'.

Sin embargo, el periodista Rodrigo Gómez Flores de Al Aire Libre en Cooperativa, informó que desde Blanco y Negro le realizaron dos ofrecimientos al jugador para renovar su vínculo, pero recién el día 5 el mismo el mismo futbolista les comunicó que vería la de Racing.

"En BYN afirman que Óscar Opazo recibió dos propuestas para firmar su contrato. La primera el 25 de noviembre y la segunda con las modificaciones requeridas el 2 de diciembre. El lateral informó el 5 de este mes (diciembre) que evaluaría la opción de Racing", aseguró el reportero en su cuenta de Twitter.

El lateral no renovó con Colo Colo y se fue a Racing de Argentina | Foto: Agencia UNO

De esta manera, se cierra el cicio de Óscar Opazo con el Cacique tras cinco años y donde ganó siete títulos.