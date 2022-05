Tirón de orejas de ex ayudante de Mirko Jozic a los hinchas mal portados de Colo Colo: "No pueden seguir pasándose de la ralla"

A Colo Colo le salió muy caro el mal comportamiento de algunos hinchas en el partido con River Plate, luego que un grupo de inadaptados hicieran reventones para ingresar al estadio Monumental sin entradas y otros intentaron agredir a los seguidores argentinos ubicados en el sector Magallanes.

Esto porque la Comisión Disciplinaria de la Conmebol aplicó duras sanciones contra el club Popular, que deberá disputar sin público su crucial encuentro contra Fortaleza en el estadio Monumental, donde se jugarán la clasificación a los octavos de final del certamen continental.

Esto fue lamentado por Eddio Inostroza, ex asistente técnico de Mirko Jozic en el legendario Colo Colo campeón de América de 1991. En conversación con BolaVip, resaltó la importancia de los hinchas en el estadio y llama a que estos hechos de violencia se terminen.

“El público es necesario para los equipos, es parte de los temas fundamentales por el apoyo y el jugador se siente motivado a full por el empuje de ellos. En el aspecto económico también incide muchísimo, en algún momento la gente tendrá que comprender que, aunque seamos fanáticos o nos guste mucho el fútbol, no pueden andar pasándose de la ralla constantemente. Es una triste realidad que estamos viviendo”, expuso.

Colo Colo no podrá recibir público en vital partido con Fortaleza por Copa Libertadores. / FOTO: Agencia Uno

Ante las críticas que reciben los esquemas de seguridad de los clubes, el Yeyo sostiene que “control hay, pero el control no ha sido eficaz, no creo que no exista control de parte de los guardias. Pero el control personal eso sí lo perdimos hace rato en la sociedad chilena”.

Finalmente, Inostroza espera que la ausencia de público en el Monumental no influya en el desarrollo del partido con Fortaleza donde se el Cacique se juega la clasificación. “Espero que no sea así, pero nos encontramos con un equipo brasileño jodido y no tener el apoyo puede ser importante. Desde hoy hay que meterse de frentón en ese partido, mentalizarse para sobrepasar todos estos temas que le caen encima a Colo Colo”, concluyó.