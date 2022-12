Titularísimos y refuerzos que no funcionaron: Análisis de los jugadores de Colo Colo que marcaron el 2022

Colo Colo, como nunca, contó con todos sus jugadores para el inicio de la pretemporada 2022, en donde los albos trabajaron al otro lado de la cordillera preparando un año que terminó siendo de celebraciones en el Cacique.

Esteban Pavez, Juan Martín Lucero y Cristián Zavala fueron los refuerzos que llevó Gustavo Quinteros en el primer semestre, mientras que a mitad de año se sumó el nombre de Agustín Bouzat a sus filas.

El Huesi fue una pieza clave para Quinteros, ya que se adueñó de una del mediocampo albo y siempre fue sinónimo de garantía y fiereza en la mitad de la cancha. Junto a Leonardo Gil y Vicente Pizarro consolidaron un mediocampo de miedo que siempre estuvo sólido.

Zavala nunca convenció en Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

Al hablar de Juan Martín Lucero no hay mucho para decir, ya que el Gato fue la figura absoluta del equipo que se coronó como campeón del Campeonato Nacional 2022 con sus goles y buenas actuaciones.

Lucero no solo fue pieza clave en el plano loca, donde anotó en 15 oportunidades, sino que también aportó cuatro goles en Copa Chile, otros cuatro en Copa Libertadores de América y un tanto en Copa Sudamericana.

Cristián Zavala, por otro lado, llegó a Colo Colo con el cartel de haber sido una de las figuras de Deportes Melipilla y, a priori, se pensaba que podría disputar el puesto con Pablo Solari, pero nada de eso sucedió.

Lucero fue la figura alba en 2022. | Foto: Agencia UNO

El ex potro vio muy poca actividad el primer semestre y arrancó siempre en el banco de suplentes, pese a que cuando ingresaba dejaba buenas sanciones. Eso no bastó para Gustavo Quinteros quien, en el segundo semestre, le dio un par de oportunidades, pero no terminó de convencer nunca y se vio opacado con la llegada de Agustín Bouzat.

Precisamente el ex jugador de Vélez Sarsfield fue el último refuerzo de los albos en el 2022, donde llegó con el cartel de reemplazar a Solari, pero teniendo condiciones absolutamente distintas a las que ostenta el ahora jugador de River Plate.

Si bien nunca brilló con muchas luces, siempre fue un fijo para Gustavo Quinteros quien le dio camiseta de titular al argentino y no decepcionó, pese a que era resistido por gran parte de la hinchada alba.