No hay duda que uno de los equipos más populares de Chile y de Sudamérica es Colo Colo, el cual ha logrado un importante arrastre en este último tiempo y generando admiración entre las diversas personas ligadas al fútbol, como es el caso del youtuber DjMaRiiO.

Uno de los youtuber más reconocidos de España y el mundo FIFA dio a conocer en un streaming en la plataforma Mixer haber recibido dos camisetas de Colo Colo por parte de su capitán Gabriel Suazo, con quien había conversado días previos a la recepción de la indumentaria.

"He tenido que pagar 16 euros de audanas, así que espero que el paquete merezca la pena. Mira lo que me ha llegado, la camiseta de Colo Colo, me la ha mandado Suazo. Pero esperen un momento, llegó esta firmada con los jugadores. Grande, Suazo, gracias por el detalle. Este viernes seguramente me pondré la camiseta de Colo Colo", aseveró el streamer español.

La primera camiseta que recibió fue la indumentaria blanca de Suazo con el apellido del propio jugador, mientras que después sacó a relucir la camiseta alternativa negra que contaba con la firma de todos los jugadores del Cacique.

Además, el creador de contenido de simuladores de fútbol mostró su colección de camisetas y se colocó la nueva camiseta de la Selección Chilena de cara al Mundial de Qatar 2022.

Recordar que DjMaRiiO es uno de los streamers más famosos del mundo y tiene en su haber más de 7,41 millones de suscriptores en Youtube y actualmente realiza lives en Mixer, plataforma de vídeos por streaming de Microsoft.