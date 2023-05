En la previa del compromiso entre Colo Colo y Boca Juniors por Copa Libertadores, el cuadro argentino recibió una mala noticia tras enterarse que Luca Langoni, finalmente, no viajará a Chile para enfrentar al Cacique.

¿Una buena para Colo Colo? Crack de la cantera de Boca Juniors no viaja a Chile y se perderá duelo por Copa Libertadores

Boca Juniors viajará en el día de hoy a Chile para enfrentar su compromiso ante Colo Colo por la tercera fecha del Grupo F de Copa Libertadores, donde un triunfo podría encaminar la clasificación de los argentinos a los octavos de final.

El Cacique, quien hará de local ante 24 mil personas en el Estadio Monumental, no quiere ser un mero espectador y planea plantarse de igual a igual ante un duro cuadro trasandino que siempre es favorito para quedarse con la copa.

Los argentinos, por su lado, tuvieron una baja de último minuto para el viaje en Chile, donde finalmente no van a poder contar con uno de los cracks que tienen en su cantera, el habilidoso Luca Langoni.

Luca Langoni, finalmente, no viaja a Chile. | Foto: Getty Images

Según reveló el periodista argentino, Gastón Edul, el joven extremo del cuadro de la ribera finalmente no superó sus dolencias físicas y no se subirá al avión: “Luca Langoni se resintió de la lesión y no viaja a jugar por Copa Libertadores”, reveló.

De esta manera, el Cacique tendrá una preocupación menos en su duelo de Copa Libertadores, donde Boca amenaza con venir a Chile y dejar a los albos sin pan ni pedazo en búsqueda de la clasificación a octavos.

Eso sí, los dirigidos por Gustavo Quinteros no se pueden fiar de un Boca que vendrá con todas sus figuras, donde destaca Luis Advíncula y otro de los proyectos del fútbol argentino: el colorín Valentín Barco.