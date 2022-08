Colo Colo corta una racha de seis partidos consecutivos ganando en el fútbol chileno. El Cacique cayó en su visita a Chillán con Ñublense por la Copa Chile, recibiendo el primer golpe y por la cual deberán el fin de semana revertir el resultado con miras a lo que será una clasificación a cuartos de final.

Gustavo Quinteros dialogó con la presencia en la conferencia y en la cual destacó las cualidades de Vicente Pizarro, a quien terminó por conquistar su corazón a punta de buen rendimiento con la camiseta de Colo Colo entregándole confianza para los próximos desafíos.

“Para mí fue de los mejores de la cancha, hizo un trabajo enorme. Fue un partido parejo en el primer tiempo, sin situaciones claras para ninguno de los dos equipos. En el segundo Colo Colo jugó bien, tuvimos mucho más juego, generamos más situaciones, hicimos el gol en una muy buena jugada, después una en el travesaño de Emiliano Amor y mucho centro de costado que no fueron precisos, no encontramos la posibilidad de anotar”.

Además, en esta misma línea el entrenador contempló que “Ñublense aprovechó las pelotas paradas, donde no estuvimos sólidos, atentos, las dos en segunda jugada, rebote. Pero faltan 90 minutos y tenemos que remontar un partido que está abierto”.

Gustavo Quinteros en la banca de Colo Colo. (Foto: Guillermo Salazar)

El estratega señaló que “Ellos fueron más precisos, aprovecharon los errores donde no marcamos bien en segundas pelotas. Pero por juego Colo Colo mereció más, fue más. Debemos seguir jugando así para revertir en el próximo partido y clasificar. Ñublense, Colo Colo y dos o tres equipos más son los que mejor juegan, con Curicó, Palestino, etcétera”.

Otro de los puntos que consignó el técnico tiene que ver con que “Ahora tenemos un día más de descanso, los jugadores se van a recuperar todos. Todos estarán aptos para jugar. Cuando juegan de domingo a miércoles se hace más justo, puede haber alguna sobrecarga, pero hoy terminaron todos bien así que estamos completos para la segunda parte de este partido, son 180 minutos y en nuestra casa debemos tratar de superar al rival, de ganarlo para quedarnos con la eliminatoria”.

Finalmente, sentenció todo señalando que “Son partidos cerrados, debemos jugar la vuelta como el segundo tiempo, buscando el resultado como hacemos siempre, tratar de estar más precisos y más claros en los últimos metros. Llegamos mucho por los costados y tiramos pases que no fueron precisos. Y también estar mejor en las pelotas paradas, porque no hicimos daño. Tenemos que trabajar eso y mejorar en ese sentido, pero el equipo me gustó en el segundo tiempo”.