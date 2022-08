Colo Colo es uno de los serios candidatos para levantar el título del Campeonato Nacional. Los albos se afrontan este fin de semana para medirse frente a Unión La Calera en condición de visitante y por la cual esperan mantener su ventaja de nueve puntos con sus más cercanos perseguidores en la tabla de posiciones.

Una instancia en la cual el centrocampista Vicente Pizarro atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa de este jueves, en la cual el canterano tiene clara la película contemplando que es una obligación para quienes están en Colo Colo ser campeón en el fútbol chileno.

“Estando en Colo Colo sabemos que ser campeón es una obligación. Más que una presión, es una responsabilidad tener a Colo Colo peleando arriba. Estamos enfocados y unidos. Sabemos que depende de nosotros y que no podemos relajarnos”.

Fue en esta misma línea donde además contempló que “Fue un golpe duro para todos, porque teníamos ilusión en la Copa Chile. Lo dejamos atrás y estamos muy unidos para lo que viene en el campeonato. Estamos enfocados y sabemos que debemos hacer un buen partido este domingo ante Unión La Calera”.

Vicente Pizarro disputando un balón en el partido con Ñublense. (Foto: Agencia Uno)

Es que el episodio en la eliminación de Copa Chile en octavos de final queda en el pasado. “El equipo esta semana se ha ido recuperando bien, entrenado de buena forma. Al que le toque cumplirá de la mejor forma. El que juegue lo hará pensando el equipo y en mantener la ventaja que tenemos en el campeonato”.

La presencia de los canteranos en Colo Colo

Sin embargo, uno de las grandes ilusiones que existe al momento en quienes son formados en casa es levantar el campeonato con la camiseta de Colo Colo junto con el primer equipo y por la cual han tenido que vivir todos los procesos en las inferiores.

“Como mucha gente formada en el club sabemos lo que es teste club, que tenemos que pelear siempre por cosas importantes. Sabemos la responsabilidad que eso lleva. Estamos 100% enfocados en eso, que en los momentos que nos toque jugar tenemos que responder. Toda la gente formada en casa tiene esa mentalidad de saber lo que es Colo Colo y donde tiene que estar siempre”.

Adicionalmente, el volante expresó que “Los jugadores que tienen mayor experiencia nos ayudan mucho. Esteban Pavez y Gabriel Suazo saben lo que es Colo Colo. Nos guían y pone el camino que debemos recorrer nosotros. Los partidos hacen que nos demos cuenta de cosas, las cosas que debemos hacer y corregir”.

Finalmente, sentenció dando a conocer que “Me preparo y entreno para cuando me toque jugar. El equipo y mis compañeros me adapto de la mejor forma, me comunican las cosas que puedo ir mejorando. Me concentro más en lo que hace el equipo. Me tengo que preparar bien para que cuando me toque, lo haga de la mejor forma”.