El ex Colo Colo, Juan Martín Lucero no la pasa bien tras lo que fue la eliminación de su Fortaleza en la fase previa de la Copa Libertadores, en donde el 'Gato' sufrió las burlas de los hinchas del 'Cacique' y hasta de un relator

La partida del atacante argentino, Juan Martín Lucero sin duda que aún genera rabia por parte de los fanáticos de Colo Colo, quienes quedaron atónitos por la inesperada y polémica salida del ‘Cacique’ para poder partir al Fortaleza del fútbol brasileño, en lo que es un caso que aún tiene cosas por dejar con el correr de los meses ya que es un caso que se definirá en tribunales.

Mientras eso ocurre, el ‘Gato’ se desempeñó con su nuevo equipo en lo que es la fase previa de la Copa Libertadores, en la que luchaba su último cupo para meterse a la fase de grupos y para eso, debía dejar en el camino a Cerro Porteño de Paraguay, club que lo venció por un 3-1 global y dejó a Fortaleza y Lucero sin chances de disputar la Libertadores.

Todo esto generó la risa por parte de los fanáticos de Colo Colo, quienes festinaron con la eliminación del equipo del delantero argentino, la que consideraron como la ‘gran venganza’ en su favor, tras todo lo que tuvieron que lidiar con la teleserie de la partida de Lucero al fútbol brasileño.

Pero eso no es todo, ya que los hinchas del ‘Cacique’ se encontraron con el relato del argentino, Pablo Ladaga, quien narró el duelo entre Cerro Porteño y Fortaleza, en la que dentro del partido tuvo un momento que no sostuvo las risas tras un falló del ex Colo Colo, la que hoy en día se viralizó por parte de los hinchas del ‘Cacique’, quienes festinaron con esta reacción.

VIDEO: REVISA LA ACCIÓN DEL RELATOR ARGENTINO QUE SE BURLA DE JUAN MARTÍN LUCERO