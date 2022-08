Colo Colo se preparó toda la semana para encarar de la mejor manera posible el encuentro que sostendrá este domingo ante Deportes Antofagasta en el Estadio Monumental, válido por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2022 y en donde el Cacique busca estirar la distancia con sus más cercanos perseguidores.

Para el compromiso ante los pumas, el estratega boliviano-argentino podrá volver a contar con Gabriel Costa -quien estuvo suspendido ante Universidad de Chile- por lo que el más perjudicado sería Vicente Pizarro en el once estelar.

Costa vuelve a la citación alba. | Foto: Agencia UNO

Otros que no estarán frente al cuadro nortino son Emiliano Amor y César Fuentes, quienes aún no se recuperan de sus lesiones, pero podrían ver minutos en la llave de Copa Chile que los albos tendrán en agosto ante Ñublense.

Una ausencia que causó impresión en los hinchas es la de Marco Rojas, quien aún no ha visto minutos desde su llegada. Si bien no se sabe bien el motivo de su ausencia, se especula con que aún no estaría a punto para su debut y por eso no entró de la citación que hoy día entregó Quinteros.

Así las cosas, Colo Colo muy probablemente iría con Brayan Cortés en el arco; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Matías Zaldivia y Gabriel Suazo en defensa; Esteban Pavez, Leonardo Gil y Gabriel Costa en el mediocampo; Alexander Oroz, Juan Martín Lucero y Agustín Bouzat en ofensiva.