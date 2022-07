El duro golpe que recibió Colo Colo tras caer eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Internacional de Porto Alegre, sin duda que ha significado una decepción enorme para los fanáticos Albos, quienes se veían con la gran ilusión de poder avanzar de fase en la competición.

Ante aquello, el hoy comentarista, Waldemar Méndez tuvo palabras en el programa F90 de ESPN para lo que fue el partido que plantearon los dirigidos por Gustavo Quinteros, en donde fue bastante duro y señaló que el conjunto Popular hoy en día es un equipo de ribetes menores a nivel internacional.

“En este medio general y creo que para un equipo como Colo Colo, hay una satanización tan grande a lo defensivo, que parece que lo único que sirve es atacar y proponer y siempre hacer más un gol que el rival. Hay momentos y sobre todo en el plano internacional y sobre todo siendo Colo Colo, que en el plano local es un equipo grande, pero en el plano internacional hoy por hoy es un equipo chico”, partió señalando Méndez.

Siguiendo por la misma línea de sus dichos, el panelista dio los detalles del porqué considera que los Albos han perdido su peso en las competiciones internacionales, en donde recalca que hace mucho tiempo no tienen una participación decente tanto en la Libertadores como en la Sudamericana.

Colo Colo sumó una nueva decepción continental | Foto: Getty Images

“Es un equipo que ha perdido jerarquía porque hace más de 10 años que no tiene presencia en definición de torneos, ni si quiera en Sudamericana, fíjate lo que paso ahora. En el plano internacional para mí, paso a ser un equipo chico, es mi pensamiento”, apuntó en ESPN.

ver también Valdivia se lanza en picada con Quinteros y apunta que se acaban los créditos

Finalmente, Méndez fue duro en señalar de que el Cacique es un equipo que no se sabe defender sin el balón, siendo su principal punto débil en las competiciones continentales y además, señaló de que no son capaces de sostener resultados, dando crueles ejemplos para la memoria de los colocolinos.

“Es un equipo que no sabe defender, cuando no tiene la pelota y cuando no puede ser prepositivo como normalmente lo es en el plano local, en el plano internacional no sabe sostener un resultado. Estabas clasificados en la Libertadores y no lo pudieron defender, estaba ahora clasificado con tres goles de diferencia en Brasil y no lo supiste defender y el año pasado, échale la culpa también al tema sanitario, no supo defender el campeonato”, cerró.