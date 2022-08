Williams Alarcón no se arrepiente de su salida de Colo Colo: "Gustavo Quinteros decía que me quedara, pero no me servía jugar 15 minutos"

Colo Colo es el cómodo líder del Campeonato Nacional 2022 y solo apunta a quedarse con el título a final de temporada, pues el Cacique fue eliminado el pasado fin de semana en Copa Chile por Ñublense.

Eso sí, el gran presente de los albos es algo que también vienen arrastrando desde la temporada pasada, ya que a pesar de perder el torneo del 2021 en la recta final, el trabajo de Gustavo Quinteros ha sido consistente.

Eso sí, el entrenador santafesino tuvo que buscar el plantel idóneo para llevar a cabo esta buena campaña y entre eso vio las salidas de algunos jugadores para el presente torneo, entre ellos está el caso de Williams Alarcón.

El joven volante salió a préstamo este año hacia Unión La Calera, donde ha logrado sumar minutos que en Macul no pudo obtener. En conversación con ESPN F90 Chile, el formado en el Cacique sostuvo que fue una buena decisión haber salido del equipo albo.

“Creo que la decisión que tomé fue la correcta, me ha servido mucho estar acá. He tenido mucha continuidad y creo que el mensaje que le puedo dar a mis ex compañeros es que salgan a jugar, a disfrutar y que tomen experiencia. Tengo que volver, estoy en Calera con opción de compra", sostuvo Alarcón.

El volante se encuentra a préstamo en Unión La Calera | Foto: Agencia UNO

En cuanto a su no continuidad en el Estadio Monumental, el mediocampista afirmó que el propio Quinteros le solicitó que se quedara, algo que Alarcón no estaba dispuesto a vivir, pues necesitaba más minutaje y así ganar experiencia.

"Cuando tomé la decisión conversé con mis padres, fue más propia. Necesitaba salir de Colo Colo, un nuevo aire. Hablé con Gustavo Quinteros, le dije que necesitaba salir a jugar y me decía que me quedara, pero a mí no me servía de nada entrar desde la banca 10 o 15 minutos y gracias a Dios acá en Calera se me está dando todo como lo pensé, lo que estoy viviendo es muy bonito. Estoy tomando mucha experiencia como jugador”, cerró.