Colo Colo vive un gran momento en el segundo semestre, donde no conoce de derrotas, está instalado en los cuartos de final de Copa Libertadores de América y pelea palmo a palmo el Campeonato Nacional 2024 con Universidad de Chile.

En los últimos días, surgió la polémica por el fallido traspaso de Carlos Palacios a Boca Juniors. Dicha situación fue abordada por Jorge Almirón quien le bajó el perfil a lo sucedido y explicó la ausencia del ex Unión Española en el triunfo ante Everton por la cuenta mínima.

Fue precisamente las palabras de Almirón sobre la Joya y una hipotética salida las que motivaron la comparación de Patricio Yáñez, quien comparó a ambos entrenadores en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Pato Yáñez alabó el manejo de Jorge Almirón. | Foto: Photosport

“Almirón tiene un tremendo manejo a diferencia de Quinteros. Quinteros en su estilo, que es respetable, verbalizaba todo y lo hacía público todo, lo hacía sentir”, abrió los fuegos el campeón de América con los albos.

Bajo esa misma línea, Yáñez puntualiza diciendo que “En cambio Almirón tiene otro tipo de manejo, que no se complica por nada. Si llegan o no llegan jugadores, si se van o no se van, si no pasa algo él sigue adelante no más”, añadió.

Eso sí, Patricio Nazario recalca que el manejo de Gustavo Quinteros no es ni bueno ni malo: “Son todos buenos estilos, yo no he tenido a los técnicos modernos así que no puedo opinar, pero los tipos de ante te encaraban, te sancionaban, pero no lo hacían público”, sentenció.

Colo Colo en la tabla

Con el triunfo ante Everton de Viña del Mar, Colo Colo quedó en la segunda posición del Campeonato Nacional 2024 con 39 puntos, 4 menos que Universidad de Chile pero con un partido pendiente ante Huachipato.