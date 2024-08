Colo Colo es solo risas tras el ajustado triunfo ante Everton de Viña del Mar en el día de ayer, donde los albos despacharon de visita al conjunto ruletero con un solitario gol de Javier Correa en el segundo tiempo.

Si bien no fue la mejor actuación de los albos, el equipo dirigido por Jorge Almirón hizo la tarea y, con varios titulares menos respecto al duelo ante Junior de Barranquilla, lograron quedar a tiro de cañón en la tabla del Campeonato Nacional 2024.

Uno que ingresó en el segundo tiempo y no fue muy gravitante por el contexto del partido fue Vicente Pizarro, quien sí hizo un gran partido a mitad de semana en Barranquilla y es permanentemente apuntado por Francisco Eguiluz.

Pizarro sumó minutos ante Everton. | Foto: Photosport

Esta vez, el periodista hizo las paces con Pizarro y alabó una faceta de su juego: “A mí, dentro de las cosas que no me gustan de Pizarro, es que es el típico jugador ‘piolita’, como ‘buenito’. Contra Junior fue malo, no dejó servir al colombiano y se lo llevó puesto”, dijo en Todo es Cancha.

“Eso es lo que uno le pide. Es imposible que sean como Vidal (Arturo), pero traten de serlo. Vidal es un hueón maldito, sean como Vidal, sean como el peor Charles Aránguiz. Es la única manera de competir contra los otros países”, complementó.

En el cierre, el comunicador asegura que este es el camino para competir de igual a igual en Sudamérica: “No tenemos plata, porque la plata se la llevan para la casa, no la invierten. Tratemos de imitar esas cositas, sean malos”, remató.

Colo Colo vs. Ñublense, día y hora

Este jueves 29 de agosto a las 6 de la tarde, Colo Colo tendrá que recibir la visita de Ñublense en el Estadio Monumental, duelo válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2024 y en donde los albos no le quieren perder pisada a la U.