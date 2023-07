Una polémica acción se vivió en la goleada de Colo Colo por 6-1 ante Unión La Calera por Copa Chile. El equipo Cementero marcaba el primero a segundos de iniciar el partido en una acción que Alan Saldivia movió el balón para atrás y Fernando de Paul no lo pudo sacar antes que traspasara la línea.

El golero aclara que en el calor del momento no se dio cuenta de la acción y reveló cuando se terminó percatando que el balón estaba dentro. “Salió en algunos lugares que yo dije ‘entró la pelota’. Yo vi que entró en el entretiempo realmente”, expresó en diálogo con ESPN F Show.

De Paul aseguró en el momento de evaluar aspectos del juego en el descanso se enteró. “En el entretiempo vemos imagenes del partido para mejorar o para ver donde podemos seguir haciendo daño y ahí la vimos, ahí dije sí”.

“En el trabajo nuestro a nosotros nos exponen de esa manera y mal. El trabajo nuestro no es, nosotros estamos para otra cosa. Yo no voy a querer sacar ventaja ni nada, creo que la honestidad también pasa por otro lado”, complementó el profesional de 32 años.

Fernando de Paul relata que en el entretiempo se enteró que el balón traspasó la línea. (Foto: Photosport)

Fernando de Paul no se acordaba que no había VAR

El Tuto asegura que con el videoarbitraje los jugadores no piensan en sacar ventaja. “Antes también se podía hacer esa viveza que dices. Había una cámara por partido, no había VAR. Hoy nosotros entramos todos ya sabiendo que había VAR, no puedes hacer nada”

Además confesó que pensó que había VAR en el partido entre Albos y Cementeros. “Si no llegas a la pelota y quieres hacer el gol con la mano ¿Para qué lo vas a hacer? Si la van a revisar 20 veces. Tenemos eso en la cabeza. Es más, el otro día ni me acordaba del momento en que no había VAR. Digo bueno ‘si entró, ya está’. Sacar esa ventaja no pasa por la cabeza de ningún jugador”.