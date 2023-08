Actual figura de Huachipato recuerda con tristeza sus inicios en Colo Colo: "No me tomaron en cuenta"

Huachipato ha podido tener una positiva campaña dentro de la temporada 2023, en la que los ‘Acereros’ se han sabido mantener en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, en la que sueñan por grandes cosas.

Dentro de lo que ha sido esta gran temporada, uno de los jugadores que se ha consolidado dentro del equipo del sur es Felipe Loyola, quien en las últimas horas conversó con Diario Concepción y dio a conocer lo que fueron sus inicios, los cuales no fueron muy positivos en un grande de Chile.

“En Colo Colo no me tomaron en cuenta, no me quisieron hacer contrato y casi que me regalaron a Fernández Vial. Hoy, estar en la selección es una enorme gratificación. Es el esfuerzo de años”, partió señalando Loyola.

En esa línea, el hoy jugador de la ‘Usina’ recalcó “no es fácil saltar de Colo Colo, el más grande de Chile, a un equipo de Segunda donde las condiciones eran totalmente distintas”.

Loyola ha sido una de las grandes figuras de Huachipato | Foto: Photosport

Sobre lo que es su presente, el ‘Vikingo’ narró lo que fue su vuelta larga para poder tener protagonismo en primera división, en donde agradece que dicho ciclo lo ha permitido poder desarrollarse como futbolista.

“Hubo que remarla y salir en búsqueda de ir creciendo, volver a un equipo de Primera y torcerle la mano al destino. Dar la vuelta larga me sirvió para madurar, crecer y me tiene muy feliz”, explicó.

Finalmente, Loyola habló lo que ha sido su experiencia dentro de los microciclos en la Selección Chilena, en la que confiesa que es un gran sueño y especifica lo que han sido sus diálogos con Eduardo Berizzo.

“Son palabras de alguien que sabe y tiene experiencia. Aprendo, extraigo enseñanzas. Lo que él dice, es por algo. Hemos conversado temas puntuales sobre lo que se entrena en el momento. Me comentó qué si busco el gol, me voy a valorizar más”.

“Además, que debo saber cuándo ir y cuándo no, que soy un jugador que puede ayudar mucho al fútbol chileno, que debo estar centrado, seguir entrenando de la manera en que lo hago, enfocado y seguir creciendo. Mi techo está bien arriba y depende de mí llegar cada lejos”, cerró.

¿Cuántos goles lleva Felipe Loyola con Huachipato en esta temporada?

Tres tantos son los que lleva el jugador de Huachipato en esta temporada 2023, en la que O’Higgins, Colo Colo y Coquimbo Unido han sido sus victimas.