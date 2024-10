A falta de dos fechas para el término del Campeonato Nacional 2024, Colo Colo cuenta con la primera opción de coronarse como el nuevo monarca del fútbol chileno. Eso sí, deben estar muy atentos a la -últimamente- tan manoseada regla sub-21.

Y es que el “Cacique” aún está en deuda en esta materia y le restan 151 minutos por cumplir, es decir; debería formar con un sub-21 durante 76′ por encuentro ante Deportes Iquique y Deportes Copiapó.

Ahora bien, de no cumplir esta regla, los albos comprometerían el título ya que, como bien dice el reglamento, las multas van desde la resta de puntos e incluso sanciones económicas.

Pero la pregunta del millón es ¿será que Colo Colo no cumpla con esta regla? no cumplirlo, sería totalmente absurdo y derechamente uno de los papelones más grandes de los últimos años en el club.

¿Qué dicen las bases de la ANFP sobre la regla sub-21?

El artículo 32 de las bases del Campeonato Nacional es claro con esta medida, donde indican que: “Si el porcentaje de minutos disputados, de conformidad con lo dispuesto en el inciso precedente, fluctuare entre el 65,1% y el 69,9%, ambos porcentajes incluidos, se sancionará al club infractor con la pérdida de tres puntos más una multa ascendente a 500 UF“.

También indican que: “Si el porcentaje de minutos disputados, de conformidad con lo dispuesto en el inciso ante precedente, fluctuare entre el 60,1% y el 65%, ambos porcentajes incluidos, se sancionará al club infractor con la pérdida de seis puntos, más una multa ascendente a 500 UF”.

Colo Colo aún está al debe con los minutos sub-21, donde Cristián Riquelme, Leandro Hernández y Lucas Soto asoman como “héroes” en esta materia.

Finalmente, recalcan: “Si el porcentaje de minutos disputados, de conformidad con lo dispuesto en el inciso precedente, fuere inferior al 60,1%, se sancionará al club infractor con la pérdida de nueve puntos, más una multa ascendente a 500 UF”.

¿Puede ser campeón Colo Colo ante Deportes Iquique?

Al tratarse de la penúltima fecha, la respuesta es sí. Matemáticamente, si Colo Colo vence a los “Dragones Celestes” y si Ñublense empata o supera a la Universidad de Chile, Colo Colo será campeón.

Ahora bien, para no tener problemas con la regla anteriormente mencionada, lo ideal es que el “Cacique” sume no menos de 61′ minutos ante los iquiqueños, ya cualquier cifra menor implicará que adeuden más de 90′ para el último compromiso, número que será inalcanzable debido a que no se pueden sumar más de 90′ por encuentro.

Los cálculos son muchos. Lo cierto es que, como bien mencionamos, sería un papelón de enormes proporciones si los albos dejan escapar la estrella 34 debido a una posible sanción que le reste 3 unidades por no cumplir con esta norma.