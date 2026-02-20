Uno de los grandes fichajes de Colo Colo para esta temporada fue la llegada del defensa central uruguayo Javier Méndez, quien tras las partidas de Emiliano Amor y Alan Saldivia se convirtió en una de las grandes esperanzas de los albos en la última línea.

Si bien el ex Peñarol arrancó la Liga de Primera con dos fechas de suspensión por un castigo en Uruguay, Méndez fue suplente ante Unión La Calera y no sumó minutos. Y ahora todo parece indicar que ante O’Higgins, el futbolista de 31 años tampoco será de la partida.

La situación del zaguero fue comentada por el reportero de Colo Colo en Radio ADN, Cristián Alvarado, quien apuntó que por el momento el técnico Fernando Ortiz quiere seguir dándole rodaje a la dupla de centrales conformada por Joaquín Sosa y Jonathan Villagra.

“Javier Méndez sigue trabajando, de hecho hoy día observábamos la práctica de Colo Colo y está trabajando claramente en el equipo alternativo”, comentó de entrada el periodista radial, quien ratificó la decisión del técnico Fernando Ortiz.

“Me parece que el entrenador le quiere dar rodaje a este bloque defensivo donde siente que el equipo se ha transformado en un equipo sólido y seguro: no le están convirtiendo goles y le quiere seguir dando rodaje. (Javier) Méndez está en condiciones, está trabajando a la par de sus compañeros, pero a la hora de tomar la determinación el técnico Fernando Ortiz decide por Villagra y Joaquín Sosa”, complementó el reportero de Melipilla.

El once de Colo Colo ante O’Higgins

De esta forma y sin mediar contratiempos, la oncena del Cacique para enfrentar O’Higgins, sería con Fernando de Paul en portería; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Claudio Aquino, Maximiliano Romero y Leandro Hernández en el ataque.

En síntesis…