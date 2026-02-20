Colo Colo empieza a ultimar detalles para lo que será su importante partido dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ se enfrentarán ante O’Higgins de Rancagua, en lo que es un duelo clave en la lucha por el título.

Para este duelo, en el ‘Cacique’ existe una importante duda dentro del equipo y se trata del atacante, Javier Correa, quien salió por una molestía física en el duelo ante Unión La Calera, la que mantenía las alarmas encendidas en el Estadio Monumental.

En esta jornada, el entrenador Fernando Ortiz atendió a los medios de comunicación en la sala de conferencia y fue consultado sobre la situación del jugador, en la que confirmó que Javier Correa no estará disponible para este partido ante los ‘Rancagüinos’.

“Javi (Correa) no va a ser convocado, Javi está bien, hoy ha entrenado, pero soy de la idea de cuidar a los jugadores”, declaró.

Correa no dirá presente ante O’Higgins | Foto: Photosport

Concluyendo, Ortiz indicó que esperará por la recuperación al 100% de Javier Correa para la semana que se avecina y sea una opción para el duelo ante la Universidad de Chile por la quinta fecha del torneo.

“No solamente por este partido, se verá en la semana que viene si se puede integrar al plantel para preparar y competir el día del clásico, pero al no estar al 100%, prefiero que trabaje, se pueda curar al 100% y pueda competir en la semana que viene”, cerró.

