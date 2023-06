El Cacique se quedó con las manos vacías tras su visita a Boca Juniors en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, donde cayó por la cuenta mínima en un partido donde si bien tuvo algunos pasajes, en general no fue bueno.

Uno que no está de acuerdo con la crítica de los hinchas albos en Redes Sociales es Agustín Bouzat, quien en conferencia de prensa aseguró que se hizo un partido correcto y se llevó a cabo lo que pretendían.

Agustín Bouzat se va tranquilo tras la caída de Colo Colo ante Boca. | Foto: Photosport

“Nos queda un sabor amargo, porque el plan y la estrategia del partido la llevamos durante los 90 minutos. Tuvimos situaciones en ambos tiempos de presión y juego elaborado”, dijo generando reacciones negativas en Redes Sociales por parte de los hinchas albos.

El ex Vélez Sarsfield cree no hay nada que reprocharse y que lo exhibido “Habla bien del equipo, de la estrategia que elegimos. El gol de ellos es de otro partido, no tiene que ver con una superioridad, fue una jugada aislada”.

“La diferencia estuvo en que ellos convirtieron la que se generaron y nosotros no tuvimos eficacia. Nos vamos con la tranquilidad de haber hecho todo lo que podíamos hacer”, remató en el cierre Bouzat.