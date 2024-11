Días atrás, Conmebol notificó de una de las multas que se le impuso a Colo Colo tras su participación en la Copa Libertadores 2024, donde quedó eliminado a manos de River Plate en cuartos de final. Ahora una nueva sanción afecta al “Cacique” que afecta directamente al jugador Emiliano Amor.

La Comisión Disciplinaria de la Conmebol multó a los albos con una suma total de US$166 mil dólares por registrar 11 sanciones por incumplimientos tanto del Manual de Clubes de la Copa Libertadores como al Código Disciplinario y al Reglamento de Seguridad del ente.

En detalle, el popular fue multado por:

US$50 mil dólares por infracción al artículo 6.3.3 del Manual de Clubes

US$15 mil dólares por infracción al artículo 5.6.5 del Manual de Clubes

US$15 mil dólares por infracción al artículo 4.5.1.3 del Manual de Clubes

US$15 mil dólares por infracción al artículo 12.2 literal b) del Código Disciplinario

US$15 mil dólares por infracción al artículo 12.2 literal c) del Código Disciplinario

US$15 mil dólares por infracción a los artículos 12.1 literal d) y 12.2 literal h) del Código Disciplinario

US$15 mil dólares por infracción al artículo 26 literal m) del Reglamento de Seguridad

US$10 mil dólares por infracción al artículo 25 literal f) del Reglamento de Seguridad

US$8 mil dólares por infracción al artículo 23 literal q) del Reglamento de Seguridad

US$8 mil dólares por infracción al artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes

Una dura advertencia a Emiliano Amor

Las sanciones no llegaron solo a Colo Colo, sino también a su defensor central Emiliano Amor. Esto, luego de sus descargos tras la igualdad 1 a 1 ante River Plate por Copa Libertadores en el Estadio Monumental.

Parte de sus declaraciones apuntaron contra el arbitraje, donde declaró: “Cobraron las más chiquitas y las faltas para ellos. No fueron a revisar el VAR tampoco. Son muy fuertes y no necesitan que les cobren estas chiquitas. No sé por qué no fueron al VAR al menos”.

Por ello, el zaguero fue sancionado “por la infracción al artículo 11.2 literales c) y d) del Código Disciplinario”. Además, indicaron que: “En caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza, será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar”.