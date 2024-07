Este martes hubo conferencia de prensa en Colo Colo luego del triunfo por 2-1 del pasado domingo ante Unión Española. Quien atendió a los medios de comunicación en esta oportundaid fue el defensa Alan Saldivia, una de las jóvenes figuras del Cacique.

En la instancia, el zaguero uruguayo fue consultado por su gran sueño en el fútbol, pensando en el futuro y en los ofrecimientos que le han llegado en este mercado de invierno. Ante aquello, no dudó en responder que quiere ir a Europa.

“Claramente como todo juagdor sueña ir a jugar a Europa, es el sueño de todos. Obviamentque si se da bien, pero ahora mi futuro está acá, Estoy metido acá en Copa Libertadores, en lo que nos toca, Campeoanto Nacional, Copa Chile, todo lo que nos está tocando ahora en agosto”, comenzó respondiendo.

Alan Saldivia es una de las figuras y titular indiscutido de Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Alan Saldivia confirmó las ofertas que llegaron a Colo Colo

Seguido, confirmó los rumores de las ofertas que ha tenido en los últimos meses, aunque se comprometió con los siguientes desafíos del cuadro popular.

“Enfocado acá y después sí, han llegado, he escuchado por mi representante también, que ha tenido (ofrecimientos) y me ha comentado. Pero por suerte estoy acá, estoy contento acá también, enfocado y esperando los partidos que se vienen en agosto”, completó.

También se refirió a las posibilidades de jugar por la Selección Chilena a futuro, pero su prioridad es Uruguay.

La posibilidad de jugar por la Selección Chilena

“Para ser convocado a la Selección Chilena tengo que cumplir primero un reglamento. Mi fútbol está hoy acá y no sé donde pueda llegar a terminar”, contestó.

“Obviamete que la selección uruguaya me ilusiona, me ilusiona mucho y creo que a todo jugador le gusta jugar por su selección. Ojalá me llamen y si no se da voy a tener que esperar y fijarme si sigue el futuro acá o donde me toque esperar la oportundad, que se me de y ojalá ser citado alguna vez”, exlicó el jugador de 22 años.