Colo Colo luchó y luchó, pero no pudo cerrar la primea rueda del Campeonato Nacional 2024 con un triunfo y se fue con las manos vacías del Estadio Monumental en su compromiso ante Deportes Copiapó.

Cuando el Cacique empujaba para lograr el gol de la igualdad, llegó la clara expulsión de Esteban Pavez quien, a revisión del VAR, fue expulsado. De ahí en más, los albos perdieron fuego y no pudieron llegar al gol del empate.

Uno que asumió culpas por la expulsión del capitán de los albos fue Alan Saldivia, quien en el post partido se responsabilizó: “Estamos tristes. La derrota no es buena, pero seguimos trabajando. Creo que no fue un gran partido en lo personal”, dijo.

Esteban Pavez vio la roja ante Deportes Copiapó. | Foto: Photosport

Saldivia no le tiene miedo a la autocrítica y se echa la culpa por la expulsión de Pavez, diciendo que “El pase que di (a Pavez) nos dejó sin la opción de poder competir once contra once. Son cosas del fútbol y hay que ir para arriba no más”, sostuvo.

“No vi la jugada todavía, pero el pase venía de mí. Se lo di mal y lo comprometí. Es una jugada de partido”, complementó en el cierre por la desafortunada acción que dejó a los albos con uno menos y mermó las chances de poder, al menos, sumar un punto.

Así las cosas, el Cacique finalizó la primera rueda a 6 puntos de Universidad de Chile, rival al cual deberá enfrentar en la Fecha 19 en la antesala de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Los posibles rivales de Colo Colo en Copa Libertadores

Este lunes al mediodía, Colo Colo conocerá a su rival en Copa Libertadores de América que puede ser River Plate, Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Bolivar, Junior de Barranquilla y un último a definir del grupo de Huachipato.