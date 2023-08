Todas las miradas de los hinchas de Colo Colo están puestos en Damián Pizarro, joven atacante que irrumpió esta temporada y que sus grandes cualidades hicieron que varios equipos de Europa pusieran sus ojos sobre él.

Y es que en las últimas horas mucho se ha hablado acerca de la posible venta del atacante de 18 años al Unión Saint Gilloise de Bélgica, institución que estaría dispuesto a pagar alrededor de 6,8 millones de dólares.

Pizarro ha convertido dos goles en el Campeonato Nacional | FOTO: Javier Salvo/Photosport

Fue Aldo Rómulo Schiappacasse quien se opuso ante una posible venta de uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol chileno. ¿El motivo? El periodista lo dio a conocer en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“¿Están todos de acuerdo con que hay que dejar ir a Damián Pizarro? En los últimos años, cada vez que tú vendes a un jugador que no está maduro táctica, ni físicamente, lo estás condenando al fracaso”, comenzó diciendo el reconocido comunicador.

Agregando que “yo creo que no es tanta plata. Ustedes están comparando con cuando Colo Colo vendió a Matías Fernández, ahora se manejaban otras cifras. Estamos vendiendo un jugador que todavía es proyección”.

Para finalizar, el comenterista deportivo dejó en claro que “a mí francamente no me interesan las finanzas de Leónidas Vial, ni Alfredo Stöhwing, de Mosa menos. Me interesa un delantero para la Selección Chilena y objetivamente por 7 millones de dólares, vamos a perder un delantero para la Selección Chilena”.