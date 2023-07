Colo Colo hoy en día vive de un gran momento tras lo que fue su triunfo por 3-1 ante Huachipato dentro del Campeonato Nacional, pero se mantiene en modo de alerta por lo que puede ser la posible partida de su delantero titular, Damián Pizarro al fútbol de Bélgica.

Ante esta situación, un ex jugador del ‘Cacique’ como lo es Jorge Valdivia tomó la palabra en Radio ADN para analizar este escenario que se le presenta al joven de Colo Colo, en la que le deja en claro el camino a seguir.

“Ojalá que en Blanco y Negro no estén pensando en ellos nomás, esa es la verdad. Si yo fuera Damián Pizarro, le diría a Quinteros ‘por favor, no quiero irme’”, comenzó señalando Valdivia.

Ante este escenario, el ‘Mago’ indica que este potencial negocio para Blanco y Negro puede ser redondo por el alto monto que podría ingresar a sus arcas por en jugador a quien le ven mucha proyección desde el extranjero.

Damián Pizarro es seguido desde el fútbol belga | Foto: Photosport

“Con la edad que tiene Pizarro, tiene dos goles, uno de penal y otro de amistoso, Pero claro, para Blanco y Negro sería un tremendo negocio porque es un chico que casi no invertiste en nada, es solo mérito de él y ya hay un sondeo de siete palos verde entonces negocio redondo”, replicó.

Finalmente, Valdivia tomó su postura muy firme y espera de que esta posible oferta no se concrete para que el jugador siga fogueando en el fútbol chileno, en la que no pone dudas que más adelante le pueden llegar ofertas más seductores de ligas más competitivas que le belga.

“Ojalá que para Colo Colo y para la institución no sea una salida hoy inmediata, porque es un jugador que puede crecer todavía, va a crecer tengo 100% de seguridad de confianza van a llegar los goles y no va a ser Bélgica, va a ser España, va a ser Italia, va a ser Inglaterra así que ojalá que y si no puede dar el salto a Argentina o Brasil y después pensar en Europa, pero Bélgica ojalá que no”, cerró.