El mercado de refuerzos en Colo Colo sigue moviéndose y por quienes se trabajan en próximas incorporaciones. Al nombre del Javier Correa podría sumarse uno o dos jugadores más que tienen la posibilidad de vestir la camiseta alba. Se trata de los defensores Matías Catalán y Mauricio Isla.

Los dos futbolistas seleccionados se encuentran en la carpeta de refuerzos de Colo Colo. Así fue como lo confirmó el propio Daniel Morón, gerente deportivo del club, en conferencia de prensa. “Había dos puestos que necesitábamos. Uno de esos ya está. Seguimos en la búsqueda de un lateral”, comenzó señalando.

A su vez, el gerente deportivo profundizó contemplando que “esos nombres están en carpeta (Catalán e Isla). Seguimos trabajando para que alguno pueda llegar. En cuanto tengamos novedades, serán los primeros en enterarse”, le hizo saber a los medios de comunicaciones y a los hinchas que preguntan por más incorporaciones.

Mauricio Isla en el partido de Chile vs Argentina por Copa América. (Foto: Getty Images)

Alejandro Hisis tiene su candidato

El exfutbolista de Colo Colo, Alejandro ‘Chino’ Hisis conversó en exclusiva con Bolavip Chile, fue consultado por cómo debería continuar el mercado de refuerzos del Cacique. Es aquí, donde el deportista entregó su postura y su inclinación por el defensor Matías Catalán, quien puede cumplir con dos funciones dentro de la cancha.

“Si me pongo a analizar, yo me inclino por Catalán (Matías) porque te puede cumplir con dos funciones. Puede jugar de central, que lo hizo muy bien en la selección, la última vez; y lateral. Isla (Mauricio) es un muy buen lateral, muy buen lateral, pero de central no puede jugar”, comenzó señalando el Chino Hisis.

Pero, en esa misma línea, el exfutbolista complementó “ósea, como se ha dicho en algún momento que se puede ir Falcón (Maximiliano) o Saldivia (Alan) que han estado hablando con ellos, también te puede servir como una opción de central”, sentenció respecto a este tema.

La llegada de Javier Correa a Colo Colo

Otro de los puntos a los que se refirió el exjugador fue respecto a la llegada de Javier Correa. “Bueno, esperemos que no po’, esperemos que no porque la verdad es que Colo Colo necesita un buen delantero sin desmerecer lo de Paiva (Guillermo), que no lo ha hecho mal, pero no ha tenido gol”, inició en su comentario.

Además, agregó que “los goleadores se miden por goles y lamentablemente es un buen jugador, pero no ha hecho goles. Esperemos que a este chico le vaya bien, por el bien de Colo Colo y de los hinchas y como colocolino, obviamente, deseo que le vaya bien”.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El próximo encuentro del Cacique se jugará este domingo 7 de julio a partir de las 17:30 horas en el Estadio La Granja de Curicó visitando a Deportes Santa Cruz por las semifinales regionales de la Copa Chile.