Javier Correa es el flamante nuevo refuerzo de Colo Colo. El delantero argentino de 31 años ya fue presentado en el estadio Monumental y se pone a las órdenes de Jorge Almirón. Ahora tendrá el desafío de ser aporte en un ajetreado segundo semestre para los Albos.

Rodrigo Herrera considera que el oriundo de Córdoba llega con mejor carta de presentación que Juan Martín Lucero: “Creo que Correa llega incluso con mejores antecedentes que Lucero, con similares a los de Zampedri. Viene del campeón del fútbol argentino, por lo tanto, a ese tipo de jugadores no se les espera”, dice en diálogo con BOLAVIP.

El reconocido periodista asegura que el ex Estudiantes de La Plata debe mostrar inmediatamente su capacidad: “Él tiene que demostrar de inmediato su promedio goleador y ahí no hay tiempo, si Colo Colo por algo está invirtiendo esa cantidad de plata. Si Colo Colo quisiera apostar por algo no hubiera ido por una carta segura”.

Además, advierte que el atacante no tiene tiempo: “Colo Colo tiene desafíos inmediatos, ya el 13 de agosto está la Copa Libertadores, por lo tanto, él tiene que subirse al carro. No hay tiempo de esperar a Correa”.

Javier Correa es nuevo refuerzo de Colo Colo (Foto: Photopsort)

Rodrigo Herrera no ve a Javier Correa como un nuevo Nicolás Blandi

Colo Colo realizó una gran inversión para incorporar a Nicolás Blandi. Sin embargo, no resultó y tuvo un paso para el olvido por el estadio Monumental. Rodrigo Herrera en ese sentido no cree que Javier Correa repita esa historia, aquello por su forma de juego.

“Yo creo que no, porque por su característica de juego es más colectivo. Entonces muchas veces no te va hacer goles, pero se va a mover en la cancha de manera que le sirva al equipo. En cambio, Blandi no, era un 9 más estacionario, que si no participaba del juego, no le llegaba la pelota, pasaba inadvertido”, señaló el comunicador.

En ese sentido, Rod tiene buenas expectativas: “Todo está por demostrarse, esto es fútbol, pero Colo Colo apostó porque es un jugador que conjuntamente con los goles tiene un sentido colectivo que le va a ser muy útil a Almirón”.