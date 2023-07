Alfredo Stöhwing no le abre del todo las puertas de Colo Colo a Arturo Vidal

Alfredo Stöhwing es cauto, medido y no le abre la puerta completamente a Arturo Vidal. El King hace un par de días dijo que Colo Colo no se atrevió a apostar por su retorno al fútbol chileno y eso no cayó para nada bien en el Monumental.

El volante chileno fue claro con la dirigencia de Blanco y Negro y los encaró mediante su espacio personal en Twitch. “Cuando alguien quiere a alguien se la juega y el que no se la juega perdió”, dijo Vidal respecto a la poca viveza de Colo Colo. Hace días, la hinchada también se fue en contra del volante.

Arturo Vidal no sabe si podrá volver al Estadio Monumental para jugar con Colo Colo en un futuro cercano (Photosport)

En la presentación de Pablo Parra como nuevo refuerzo albo, el presidente de ByN, Alfredo Stöhwing, no le abrió del todo las puertas del Monumental al ídolo del Cacique que decidió ir al Athletico Paranaense de Brasil.

“Las puertas están siempre abiertas para nuestros ídolos y los que se han formado y la tremenda trayectoria que han tenido. Es un tema a analizar, ver los puntos de encuentro, ver en qué etapa de su carrera están, sus aspiraciones, ver el momento nuestro y siempre influyen muchas variables“, dijo Stöhwing.

Luego, el timonel de los albos sentenció que “no es algo automático y hay que encontrar la coyuntura y las expectativas del jugador y ver también nuestras aspiraciones y analizar los distintos aspectos como lo económico, deportivo y financiero”.

El gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, fue políticamente correcto con Vidal manifestando que “en otras oportunidades lo he mencionado. Siempre van a estar las puertas abiertas para todos nuestros jugadores que han nacido y crecido en la institución. En algún momento se llegará a los puntos de encuentro”.