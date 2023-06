Un duro traspié sufrió Colo Colo en la Copa Libertadores de América. Los albos no pudieron derrotar a Deportivo Pereira en el Estadio Monumental y quedaron eliminados del certamen continental.

¿Qué pasará ahora? Los dirigidos por Gustavo Quinteros se tendrán que conformar con disputar el repechaje de la Copa Sudamericana, donde enfrentará al América Mineiro de Brasil.

Quinteros no pudo resolver el problema que le propuso Deportivo Pereira | Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Fue a la salida del recinto deportivo de Pedrero que Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, mostró poca autocrítica, lo que no dejó para nada conforme a los hinchas albos.

“Ahora hay que ponerse a pensar en la Sudamericana. El hincha me gritonea con cierta justicia, porque se desahoga, pero uno tiene que tener calma y seguir haciendo las cosas bien. Las cosas no se obtienen de un momento a otro”, comenzó diciendo.

Bajo la misma línea, agregó que “venimos de demasiados años en que el fútbol chileno y Colo Colo no pasan de ronda. Vamos a seguir con los planes para seguir adelante y darle satisfacciones a los hinchas. Espero una buena Sudamericana y un buen segundo semestre del Campeonato”.

Al ser consultado si era o no un fracaso, Stöhwing no titubeó. “No es un fracaso, el fracaso es no competir. He sido deportista toda mi vida, por supuesto que sin ninguna relevancia amateur, pero la obligación de un deportista es competir de igual a igual y sacrificarse al máximo, con eso uno ya cumple y los resultados vienen en un trabajo a largo plazo”, remarcó.

“Si uno tuviera más recursos por supuesto que todo sería más fácil. Por lo tanto, hay que combinar los factores de recursos, disponibilidad de jugadores, de cupos, lesiones. Hay muchos factores a analizar. No hay que precipitarse, hay que trabajar con visión a largo plazo. Hace muchos años que viene pasando esto en el fútbol chileno y estamos inmersos en eso”, sentenció.