Patricio Yáñez no se guardó nada tras la eliminación de Colo Colo de la Copa Libertadores. El ex delantero del Cacique sabe que el cuadro de Gustavo Quinteros dejó ir la chance de poder doblegar en casa al Deportivo Pereira, ya que dominó todo el partido, pero no logró concretar.

En duros términos, el ex artillero de Colo Colo condenó la pésima perfomance realizada por el equipo albo en Macul y entregó un descarnado análisis sobre lo que hizo el equipo esta noche en la escena internacional.

“Colo Colo fue un equipo inoperante, que no hizo el partido que debía hacer. Pereira tuvo poco para dañar a Colo Colo, que tampoco tuvo la profundidad necesaria y termina empatando el partido que no debía”, expresó en el panel de ESPN F90.

Damián Pizarro tuvo un par de ocasiones y no las convirtió en Colo Colo (Guille Salazar)

Yáñez da cuenta también que los albos tenían un grupo más accesible que el año pasado y que, claramente, dejaron ir una oportunidad dorada para seguir adelante en la Libertadores en sus octavos de final.

“No puedo comparar este Colo Colo con el del año pasado. Esta versión se la farreó y eso que el del año pasado era un equipo mucho mejor. Este equipo debería haber pasado a la próxima ronda, aunque tenía pocas virtudes, los dos laterales, por ejemplo, no generan. Este palo caliente lo va a tener que agarrar la dirigencia y Colo Colo debió haber clasificado”, sentenció el ex hombre gol albo.

Yáñez mostró su disconformidad con la situación de Colo Colo en la Libertadores. “Era un grupo malo, era un grupo fácil, accesible y con alguna mejoría tenía que ganar, tenía la obligación de ganarlo y de clasificar, pero no lo hizo“, subrayó el ex hombre del Valladolid y comentarista de ESPN.