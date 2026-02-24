Un delantero con destacado paso por Colo Colo vive un complejo momento en el mercado de fichajes. ¿Por qué? A sus 36 años, necesita club para continuar su carrera: se encuentra como agente libre.

Si bien su currículum es digno de aplaudir, incluyendo goles de todo tipo (como el que le marcó a Universidad de Chile en un Superclásico en 2012), no se le ha presentado la oportunidad necesaria.

Ese es el caso de Carlos Muñoz: el oriundo de Quilpué busca equipo para seguir derrochando magia. Sin embargo, según confesó a AS Chile, el panorama está cuesta arriba.

“Terminé en Magallanes en octubre. Entonces, son tres, casi cuatro meses sin actividad, entrenando por mi cuenta. En este mercado ha sido todo muy lento y no se han abierto las puertas que pensaba que se podían abrir“, lanzó.

“No me ha impacientado, ni me ha decepcionado, porque hace rato uno ve cómo se maneja y cómo está el fútbol (…) Quizás, a ciertos jugadores con recorrido, con cierta edad, ya no les hacen ver el respeto que merecen“, agregó.

Carlos Muñoz, de recordado paso por Colo Colo, busca club. (Imagen: Photosport)

De Colo Colo a no tener equipo

Finalmente, el recordado goleador expresó su desazón por la situación que vive. Pensó que con su historial podría haber sido más fácil firmar un nuevo acuerdo, pero no ha sido así.

“No respetan trayectorias ni nada. Con los dirigentes o dueños de clubes, el tema es más que deportivo, va por otro lado. Entonces, ahí se me ha complicado. Pero la verdad es que estoy muy tranquilo”, cerró.

En resumen: