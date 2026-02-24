Colo Colo buscará seguir en la senda de la victoria este fin de semana cuando enfrente a Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol chileno, compromiso válido por la Fecha 5 de la Liga de Primera 2026.

Uno que se perfila como titular indiscutido para el encuentro mayor del balompié criollo es Arturo Vidal, quien habló con Daniel Arrieta en TNT Sports y no se confió del mal momento azul: “Es una semana especial, todos sabemos lo que significa la U”, dijo.

Vidal se perfila como titular ante la U. | Foto: Photosport

Eso sí, el King advierte que en Colo Colo están más preocupados de lo que puedan hacer ellos: “Hay que pensar qué vamos hacer, cómo vamos a trabajar, imponernos en la cancha para quedarnos con los tres puntos. Sabemos que la U no viene en un buen momento, pero nosotros estamos concentrados en lo que estamos haciendo”, dijo.

Vidal incluso se atrevió a hablar de la actualidad azul y las críticas que están recibiendo: “La U de a poco ha ido mejorando, ayer (domingo) se lo empataron. Les está pasando lo que nos pasó a nosotros; cuando se traen hartos jugadores la gente piensa que el equipo va funcionar rápido y no es así”, culminó.

La mesa está servida y este domingo se vivirá un nuevo Superclásico del fútbol chileno que seguramente tendrá a Arturo Vidal como protagonista en un duelo donde a ambos les vendría muy bien los tres puntos.

