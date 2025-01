Colo Colo comenzó con todo su pretemporada 2024 en La Serena. Mientras, el técnico Jorge Almirón y los dirigentes de Blanco y Negro siguen trabajando en los refuerzos que puedan ayudar al plantel albo a competir en los tres frentes

Tras la llegada del mediocampista argentino Claudio Aquino desde Vélez Sarsfield, al conjunto Popular todavía le queda por definir las llegadas de un 9 y un extremo.

Es en este último puesto donde en las últimas horas apareció el nombre de Ángelo Sagal, ex seleccionado chileno que ahora milita en el Apollon Limassol de Chipre.

FOTO: Fredy Rodriguez/Photosport

¿Se descarta otro más? Ángelo Sagal no sabe nada del supuesto interés de Colo Colo

A raíz de este rumor, el reconocido medio TNT Sports se puso en contacto con el ex Rangers de Talca, que se mostró bastante desentendido por la situación.

“La realidad es que no sé nada sobre esto. Si no hay nada concreto, me enfoco en el día a día”, expresó el atacante chileno.

“Estoy en medio de la temporada acá (en Chipre). Acabamos de ganar el clásico en Limassol. Por ahora, Apollon es mi equipo y seguiré acá“, cerró Sagal.

El primer amistoso de Colo Colo en este 2025

El primer amistoso de Colo Colo en la temporada 2025 se dará el 9 de enero, día en donde el Cacique se presentará en Valparaíso para enfrentar a Santiago Wanderers por la ‘Noche verde’ de los caturros.