El presidente de Blanco y Negro salió en defensa de la figura de Colo Colo y no se guardó nada para responderle al timonel de la ANFP.

Este miércoles Colo Colo se puso al día en el Campeonato Nacional y lo hizo con una nueva victoria, ya que se impuso por 1-0 ante Unión La Calera, logrando el liderato del torneo, cuando solo quedan tres fechas para el final. Aunque más allá de este triunfo, el gran tema fue lo sucedido con Carlos Palacios.

En el Cacique quedaron muy molestos con la determinación de la ANFP de prohibir que La Joya jugara ante los Cementeros, luego de haber sido liberado de la Selección Chilena en medio de la fecha FIFA de octubre.

Y tras el partido en La Calera, salió a defender los intereses de Colo Colo el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien se lanzó contra Pablo Milad, mandamás del fútbol chileno.

“Lo más importante que hoy día el equipo mostró su jerarquía, mostró que somos un equipo competitivo y lo más importante que hoy día hemos tomado la punta y eso es lo que nos tiene contentos”, comenzó diciendo el empresario de origen sirio sobre la victoria.

Luego, continuó con sus declaraciones resepcto al caso Palacios: “El daño ya está hecho ya, ustedes cada uno que saquen sus propias conclusiones”.

“Nosotros mandamos una carta ayer cuando nos enteramos del problema, nos respondieron pegándonos un portazo en la cara. Volvimos a mandar otra carta hoy día, diciéndole que el criterio que estaban aplicando no corresponde ya que el jugador no se desconvocó en forma personal, unilateralmente, como lo dijo Milad ayer, que encuentro que fue una vergüenza lo que dijo”, lanzó Mosa.

“Hubo una conversación entre Carlos y parte del cuerpo técnico, porque entiendo también que Gareca estaba comiendo por ahí y no llegó a la reunión. Entonces deberían informarse un poco mejor”, añadió.

Carlos Palacios podrá jugar contra Palestino

Seguido, el timonel albo entregó una positiva noticia respecto al jugador de 24 años, quien sí podrá estar presente el próximo domingo en el partido de Colo Colo ante Palestino en La Cisterna, ya que el directorio de la ANFP le levantará la inhabilitación de cinco días.

“La verdad de las cosas que hoy día llegó en la tarde una carta, donde nos autorizan de que puede jugar el día domingo con Palestino”, informó Aníbal Mosa.

Más descargos de Aníbal Mosa contra Pablo Milad y la ANFP

Tras cartón, el puertomontino continuó con sus descargos de lo sucedido, dándole duro a Pablo Milad y su gestión.

“Yo creo que más allá de mala intención, yo creo que es desconocimiento, creo que tuvieron un impasse de información entre ellos, creo que ellos están muy poco coordinados, porque cuando sale Carlos el día sábado, perdón, el viernes y el día sábado, la ANFP sacó un comunicado diciendo que el jugador se había desvinculado después de una conversación que tuvo con el cuerpo técnico. El mismo Gareca reconoce la conversación que tuvo parte del cuerpo técnico con Carlos y después Milad sale diciendo que el jugador se había ausentado unilateralmente. Quiero quedarme con que ellos tienen una desinformación entre ellos, están poco coordinados, a lo mejor estaban muy nerviosos por la goleada que recibimos ayer. Yo creo que eso debe haber sido”, expuso.

“Yo lo único que les digo es que el daño que le hicieron a Colo Colo es muy grande, eso es lo único que les puedo decir. Más encima que este equipo, esta institución, ha ido a defender los colores, no solamente de Colo Colo en el exterior, sino que ha ido a defender los colores del país. Tratar de esta manera al equipo más ganador y más grande del país creo que no fue una idea correcta”, añadió.

“Entonces creo que no corresponde la manera como se trató al club, no se enmancilla y no corresponde que se trate de esta manera al club más ganador de Chile que va a cumplir 100 años el próximo año”, completó Mosa.

Aníbal Mosa salió en defensa de los intereses de Colo Colo. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

Para cerrar, expuso cuál fue la advertencia que hicieron desde Quilín si Palacios jugaba este miércoles ante La Calera: “Nos mandaron una carta diciendo que si jugaba no iban a quitar puntos, así que imagínate la amenaza que nos dijeron. Creo que es una vergüenza lo que hicieron con Colo Colo, eso es”.