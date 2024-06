Colo Colo se enfrenta a O’Higgins por los cuartos de final de la Copa Chile. En medio del enfrentamiento deportivo, el presidente de la concesionaria que administra a la institución, Aníbal Mosa, conversó con los medios respecto a la inminente llegada de Javier Correa como refuerzo para el ataque albo.

El delantero Javier Correa se encuentra en Chile listo para firmar su contrato como refuerzo de Colo Colo. Pese a que ya se realizó los exámenes médicos y estos se encuentran aprobados, hay una reunión pendiente en la dirigencia de Blanco y Negro para la aprobación de su llegada al plantel.

Fue en ese punto donde Aníbal Mosa colocó tranquilidad a la parcialidad alba con el arribo del delantero. “Estamos con Javier, estamos en conversaciones muy avanzadas. Las tres partes que debemos, queremos que se concrete. Hay muy buena intención de las tres partes involucradas, que es el jugador, que es Estudiantes, que es Colo Colo. Y esperemos mañana que tengamos una reunión, para guardar la formalidad y poder ser anunciado y darle una buena noticia a los colocolinos y colocolinas”, fueron las primeras declaraciones entregadas.

Adicionalmente, el mandamás de la concesionaria agregó “hay tanta intención que el jugador ya está en Chile. Lo que pasa es que, dentro del protocolo para poder entregar, porque nosotros habíamos hecho una propuesta para que se viera el día viernes. Y cuando se trata de este tipo de transacciones, también, bueno, hay algunos directores que pensaron que era más importante conversarlo un par de días más. Y ante eso también lo más importante es tener los resultados médicos, que tú no puedes también contratar a un jugador de esta envergadura, de estas inversiones, sin tener los exámenes médicos. Así que se han ido dando los pasos que corresponden y esperemos darle una buena noticia mañana a las colocolinas y colocolinas”.

Aníbal Mosa con Maximiliano Falcón en Mendoza. (Foto: Photosport)

Se espera por la presentación de Javier Correa para este lunes

Mucho se especuló que existía alguna molestia en uno de los tres bloques que completa la dirigencia de Blanco y Negro, por la cual podría complicar el arribo de Javier Correa como delantero de Colo Colo para el segundo semestre. “No, no, no, no hay ninguna molestia. Estas son las bases, estas son las reglas y nosotros las acatamos plenamente. Están en todos sus derechos, así que no hay ningún problema”, iniciaba su discurso Mosa.

Respecto a este mismo tema, el presidente profundizó en su comentario señalando que “había un poquito de complicaciones que podían, ustedes sabían el interés de boca que había por Javier, pero bueno, en la última hora hubo conversaciones donde nos dieron absoluta seguridad y bueno, íbamos a esperar esta reunión de mañana, pero no hay ningún problema. ¿Es el gran refuerzo o van a haber más refuerzos? Yo creo que es el gran refuerzo”.

Por último, consideró que “yo creo que ustedes han seguido la carrera de Javier. Javier es un goleador, actual goleador del campeonato argentino, ni más ni menos que eso, entonces, y teníamos esa carencia. El objetivo también del cuerpo técnico, liderado por Jorge Almirón, era su objetivo, así que una vez que se concrete esto mañana, veremos cómo seguimos con el resto, pero creo que es un paso importante”.

La carrera del nuevo refuerzo de Colo Colo

Son varios los clubes en los que ha estado el posible nuevo refuerzo del Cacique, Javier Correa. El delantero argentino de 31 años cuenta con pasos por el fútbol trasandino, paraguayo y mexicano, respectivamente. Estos han sido sus clubes: