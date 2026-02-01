Una verdadera ola de reacciones en redes sociales habría provocado un llamativo error de Agencia Uno en la previa del duelo entre Colo Colo y Deportes Limache. Todo se originó luego de un posteo en X donde, aparentemente por un blooper, en lugar de nombrar a Arturo Vidal se habría escrito “Artrosis Vidal”, generando sorpresa inmediata entre los usuarios que alcanzaron a ver la publicación.

Según se pudo apreciar en redes, el registro hacía referencia a la llegada del mediocampista albo al Estadio Elías Figueroa Brander, donde saludaba a algunos hinchas antes del encuentro. Sin embargo, el insólito error tipográfico no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a viralizarse, provocando burlas, memes y comentarios irónicos por parte de los internautas.

El blooper de Agencia Uno con Arturo Vidal llamándolo “Artrosis” Vidal.

De hecho, varios usuarios en X reaccionaron con humor a la situación. Algunos señalaron que “cuando leí Artrosis Vidal me reí a carcajadas un buen rato”, mientras otros ironizaron con que “ahora a Arturo Vidal le dicen Artrosis Vidal”. Incluso hubo quienes, pese al error, defendieron al jugador señalando que “artrosis Vidal es ídolo igual”, tomándose el blooper con liviandad.

Con el correr de los minutos, el posteo original habría sido eliminado, ya que actualmente no aparece disponible al buscarlo en la cuenta ni al revisar los comentarios asociados. Esto hace suponer que en Agencia Uno se percataron rápidamente del error y optaron por bajar la publicación para evitar que siguiera escalando y se convirtiera en polémica.

Todo esto ocurrió en la antesala de una jornada negra para Colo Colo, que terminó cayendo por 3 a 1 ante Deportes Limache en Valparaíso empezando un 2026 con los mismos fantasmas que reinaron durante toda la temporada pasada.

Los memes que generó el blooper de “Artrosis” Vidal

