Arturo Vidal se cansó de los rumores sobre futuro y decidió aclarar que va a hacer la temporada 2024. El ‘King’ recalcó que no tiene nada decidido y desmintió que este listo en Boca Juniors.

“Tengo mucho respeto al Athletico Paranaense. Me lesioné y todavía me siguen queriendo. Uno sube fotos para Instagram para pasarlo bien. Nada más. Yo tengo contrato acá hasta el 30 de diciembre. Todavía no decido nada. Aún no termina mi contrato. Así que no me anden tirando la mala”, expresó el Bicampeón de América en su transmisión de Twitch de este sábado.

Ante esto, los hinchas albos se agolparon al chat de su transmisión para preguntarle si con esto sí se acerca a Colo Colo. Lo que Vidal no tardó en aclarar fiel a su estilo.

“Muchachos, yo no voy a Colo Colo si no me quieren. No depende de mí. Yo solo voy a ir a un equipo que me quiera y que tenga objetivos. Pero tengan claro que estando o no vamos a ser colocolino de toda la vida. Claro que voy a ver el partido (Contra Unión Española). Todos los partidos del Colo los veo”, sentenció el ‘King’.

¿Qué pasará con Arturo Vidal en 2024?

Ahora la incertidumbre es saber en qué club va a jugar Arturo Vidal ya que de momento ni Boca Juniors ni Colo Colo tienen sellada su llegada.

Sin embargo, el seleccionado nacional recalcó que buscará triunfos y volver a levantar títulos. “Donde vaya voy a pelear todo y vamos a salir campeones. Pa delante siempre. Ahora voy a volver mejor que nunca”, cerró.