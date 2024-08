Quedan solo días para que Colo Colo visite el Estadio Nacional para enfrentar a Universidad de Chile. Una de las dudas del “Cacique” es si Arturo Vidal dirá presente en el Superclásico, debido a la lesión que sufrió semanas atrás jugando frente a Unión Española.

Según revelaron en el parte médico desde Macul: “El jugador Arturo Vidal durante el partido disputado el día 21 de julio sufre lesión muscular de triceps sural izquierdo”.

Si bien nunca se dio mayor claridad sobre la lesión, todo indicaba que se trataba de un desgarro. Sin embargo, este no habría sido de mayor gravedad, lo que mantiene la ilusión del hincha albo de cara al duelo ante el “Romántico Viajero”.

De hecho, este jueves, el “King” fue parte del masivo arengazo realizado por los hinchas albos. El volante fue recibido, al igual que sus compañeros, por varios de sus familiares en la cancha, compartiendo una motivante instancia previa al partido.

El mensaje de Arturo Vidal de cara al Superclásico

Aún se desconoce si el “Rey” podrá ser parte, al menos en la lista de citados, del Superclásico frente a la U. Sin embargo, fue el propio jugador quien dejó un motivador mensaje en sus redes.

Una vez finalizado el arengazo, el volante de Colo Colo expuso varias historias en su cuenta de Instagram. En una de ellas, dijo: “Hermoso, familia. A ganar se ha dicho”.

Si bien el jugador no ha declarado sobre si podrá estar frente a la U, sí lo hizo Esteban Pavez. El capitán albo se refirió ante la posible presencia del “King”, donde dijo: “Él se conoce, decidirá si está para jugar o no. Yo creo está para jugar. Por mi iría con lo mejor, no hay que guardarse nada, pero ya es decisión del profe”.

