Finalmente Colo Colo logró levantar su estrella 34 tras igualar 1 a 1 ante Deportes Copiapó. Si bien la Universidad de Chile pudo forzar todo a una final definitoria, los azules igualaron también por el mismo marcador ante Everton en el Estadio Nacional.

La algarabía alba fue total en el Luis Valenzuela Hermosilla. Todos, desde Arturo Vidal a Jorge Almirón, Javier Correa o Carlos Palacios, dieron sus declaraciones expresando sus emociones y su enorme felicidad.

Quien también alzó la voz con una enorme emotividad fue el capitán del “Cacique”, Esteban Pavez, quien no ocultó sus sentimientos luego de levantar la copa siendo el portador de la jineta en Macul.

La emoción de Esteban Pavez

“Me ha costado mucho todo, me ha costado el doble, el triple y como digo, me he sacado la cresta“, partió diciendo el capitán.

En esa línea, agregó: “El esfuerzo que pasé cuando chico tiene recompensa, nunca dejé de creer me pasa siempre que lo recuerdo en la cabeza cuando estuve 3 años en la segunda división, hoy día soy el capitán del equipo más grande de Chile”.

Esteban Pavez logró levantar la 34 siendo el capitán de Colo Colo

“Estoy muy emocionado por eso porque el esfuerzo me llevó a esto y la verdad que estoy muy feliz por eso, hoy día es un sueño, como te digo, soy el capitán del equipo más grande, salir campeón con esta institución puede quedar en la historia para siempre y de verdad que es algo que me llena de orgullo”, cerró el capitán del popular.