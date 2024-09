Colo Colo tuvo una paupérrima presentación ante Magallanes. El Cacique cayó por 3-0 en el estadio Fiscal de Talca en la final ida de la zona centro-sur de la Copa Chile.

Los Albos reclamaron un penal mal sancionado de Nicolás Gamboa, que significó el tanto del 2-0 del Manojito de Clavales. Tras el partido, Arturo Vidal arremetió con todo contra el silbante Nicolás Gamboa. “Árbitro malo que es ese, malo, malo, malo, pero igual Colo Colo un poco más”, dijo el King en su canal de Kick.

Vidal también se mostró crítico con la performance del equipo y aseguró que revertirán la llave: “El partido muy malo, claro te hacen tres goles, pero muy malo. No tuvimos reacción en el segundo tiempo, no fuimos a buscar, la actitud mala, muy poco, pero no está cerrado. Lo bueno es que quedan 90 minutos, a estadio lleno, con nuestra gente, lo vamos a dar vuelta igual”.

“Yo mirando así, creo que lo vamos a dar vuelta igual, pero igual, un partido así estaba lindo para que la gente viera y ganara”, agregó el volante de 37 años.

Arturo Vidal cree que Colo Colo puede dar vuelta de Copa Chile ante Magallanes (Foto: Photosport)

Arturo Vidal vuelve a repasar a los árbitros y asegura que Colo Colo tiene un gran equipo

El King no espera una derrota ante el Manojito de Claveles: “Nunca pensé que podíamos perder con Magallanes. Magallanes tiene buen equipo, jugó bien, le salió todo. Así es el fútbol”.

Vidal volvió a repasar a los silbantes. “Los árbitros mal, no ayudan en ni un hue…”. Después lanzó otra frase: “Nos quieren botar por todos lados, pero no van a poder con nosotros. Así que vamos nomás”.

Además, considera que el Cacique tiene un gran plantel: “No se dio, fue mala suerte, si tenemos equipos. Tenemos el medio equipo, tenemos 30 jugadores, fue asqueroso el partido”.