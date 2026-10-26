Arturo Vidal golpea la mesa en el camarín de Colo Colo: “El equipo también tiene que…”

Colo Colo volvió a sumar un nuevo partido sin saber de victorias dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ terminaron igualando a un tanto ante Palestino y se siguen complicando en esta recta final en la lucha por el título.

Después de este duelo, el volante y capitán, Arturo Vidal conversó con los medios de comunicación y analizó lo que fue este compromiso ante el conjunto ‘Tricolor’, en la que reconoció que el equipo tuvo un segundo tiempo para el olvido.

“Hay que seguir trabajando, hay que ser autocríticos, ver bien el video porque en el segundo tiempo bajamos muchísimo, estamos a cinco partidos de terminar el campeonato y debemos tratar de asegurar pronto el campeonato”, partió señalando Vidal.

En esa misma línea, el ‘King’ fue tajante con sus dichos y señaló que el desempeño ante Palestino no tiene excusa alguna al bajo rendimiento, algo que espera poder dejar atrás en el próximo partido ante Universidad de Concepción.

Vidal deja un potente mensaje en Colo Colo | Foto: Photosport

“Tenemos que trabajar, somos lo punteros, tenemos que ser autocríticos hoy día, ya no hay excusas, el otro día pudo haber sido contra Coquimbo, hoy debimos haber mejorado y no fue así, tenemos 4-5 días para prepararnos de la mejor forma”, declaró.

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Vidal golpea la mesa en Colo Colo

Finalmente, Vidal dejó un fuerte mensaje en el camarín de Colo Colo para lo que es esta recta final, en la que reconoce que se le ha complicado un poco el panorama con esta racha sin saber de victorias, pero que el equipo debe saber manejarse con la presión que exige jugar en el ‘Cacique’.

“Es complicado, este equipo hay muchos jugadores jóvenes que no han vivido esto de estar punteros, de tener la chance de ser campeones mucho antes que termine el campeonato, pero eso se trabaja, lo estamos conversando, hay que ir de a poco explicando las cosas a los jóvenes”.

“El equipo también tiene que sentir que la presión de jugar acá en Colo Colo es super complicado, pero estamos confiados de que lo vamos a sacar adelante, sabemos que este año hemos trabajado muy fuerte para lograrlo”, concluyó.