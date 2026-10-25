Arturo Vidal aborda su renovación en Colo Colo con potente reflexión: “Si dijera lo que pienso”

El 'King' le dejó un mensaje al presidente de ByN Aníbal Mosa al hablar de su renovación de contrato.

Arturo Vidal fue uno de los que sacó la voz en el camarín de Colo Colo tras el amargo empate frente a Palestino (1-1) por la Fecha 25 de la Liga de Primera, y que llevó a los albos a cuatro partidos sin saber de triunfos.

Más allá del magro resultado, el ‘King’ volvió a referirse en zona mixta a su renovación de contrato con los albos y aseguró que las conversaciones comenzarán cuando consigan el título 35.

“Hablamos que cuando seamos campeones, cuando se logre el objetivo nos vamos a juntar y recién vamos a hablar. Ahora no hay ni una conversación”, aseguró el capitán de los albos.

¿Logrará renovar Arturo Vidal en Colo Colo? (Photosport).

Respecto a los rumores de una posible rebaja salarial, Vidal reaccionó con fuerza: “Ya me tienen loco, inventan cada tontera. Cualquiera puede decir algo y lo colocan por todos lados. Yo no tengo acercamiento con los dirigentes, con Jaime (Pizarro) y con Aníbal (Mosa)”, disparó el ‘King’.

“Hablamos que cuando seamos campeones, cuando se logre el objetivo, nos vamos a juntar y recién vamos a hablar. Ahora no hay ninguna conversación. El ambiente está bueno, estamos súper concentrados, preparados para que las cosas salgan bien y para ser campeón lo antes posible”, agregó.

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Finalmente, el mediocampista no se mostró muy de acuerdo con la falta de acercamientos de la dirigencia: “Si te hiciera lo que pienso… pero omito eso. Es una política del presidente. Nosotros los jugadores tenemos que dar el máximo par ser campeones y después yo habrá tiempo para conversar”.

En síntesis…