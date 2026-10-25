Arturo Vidal aborda su renovación en Colo Colo con potente reflexión: “Si dijera lo que pienso”

Arturo Vidal fue uno de los que sacó la voz en el camarín de Colo Colo tras el amargo empate frente a Palestino (1-1) por la Fecha 25 de la Liga de Primera, y que llevó a los albos a cuatro partidos sin saber de triunfos.
Más allá del magro resultado, el ‘King’ volvió a referirse en zona mixta a su renovación de contrato con los albos y aseguró que las conversaciones comenzarán cuando consigan el título 35.
“Hablamos que cuando seamos campeones, cuando se logre el objetivo nos vamos a juntar y recién vamos a hablar. Ahora no hay ni una conversación”, aseguró el capitán de los albos.
¿Logrará renovar Arturo Vidal en Colo Colo? (Photosport).
Respecto a los rumores de una posible rebaja salarial, Vidal reaccionó con fuerza: “Ya me tienen loco, inventan cada tontera. Cualquiera puede decir algo y lo colocan por todos lados. Yo no tengo acercamiento con los dirigentes, con Jaime (Pizarro) y con Aníbal (Mosa)”, disparó el ‘King’.
“Hablamos que cuando seamos campeones, cuando se logre el objetivo, nos vamos a juntar y recién vamos a hablar. Ahora no hay ninguna conversación. El ambiente está bueno, estamos súper concentrados, preparados para que las cosas salgan bien y para ser campeón lo antes posible”, agregó.
Finalmente, el mediocampista no se mostró muy de acuerdo con la falta de acercamientos de la dirigencia: “Si te hiciera lo que pienso… pero omito eso. Es una política del presidente. Nosotros los jugadores tenemos que dar el máximo par ser campeones y después yo habrá tiempo para conversar”.
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En síntesis…
- Arturo Vidal postergó la negociación de su contrato hasta que Colo Colo sea campeón.
- El volante desmintió los rumores sobre una eventual rebaja salarial en Macul.
- Colo Colo empató 1-1 con Palestino por la Fecha 25 del torneo.